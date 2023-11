Jordi Sendra proposa nomenar fill predilecte de Tarragona a mossèn Fort

El conseller de Junts ha presentat la sol·licitud per demanar el títol per al mossèn pels seus mèrits professionals i personals

Actualitzada 09/11/2023 a les 14:32

Jordi Sendra vol reconèixer la vida il·lustre que ha tingut mossèn Fort, tarragoní de la Part Alta nascut el 25 de setembre de 1937, el qual va passar la seva infantesa al voltant de la parròquia de la Trinitat de la plaça del Rei.Mossèn Fort, va ingressar al seminari amb 13 anys i va acabar la seva formació religiosa als 25 anys. Va començar al seu primer destí a Montblanc i després va passar a recórrer món: Filipines, Brasil, Bèlgica on feia de sacerdot dels emigrants espanyols. Per qüestions familiars va retornar a casa, i el seu pas pel Col·legi Sant Pau Apòstol va deixar empremta en tot l'alumnat.«Per tots nosaltres va ser, és i serà un referent», afirma Sendra.Després de passar per la seva parròquia de la Trinitat, l'any 1983 es converteix en el rector de la parròquia de Sant Pere del Serrallo.«Mossèn Fort, tal com el coneixem tots, continua dia a dia estan al costat de les persones, pacients i familiars. Agafant-te la mà, fent-te una abraçada, una mirada silenciosa, aconsegueix arribar al cor de tothom, alleugerint el seu patiment. Fa anys que té el cel guanyat», diu Sendra.Per tots aquests motius, des del Grup Municipal de Junts per Catalunya a Tarragona, sol·licita que pels seus mèrits professionals i personals, l'Ajuntament de Tarragona, nomeni a mossèn Fort el merescut títol de fill predilecte de la Ciutat de Tarragona.