El ministre d'Agricultura i Pesca, Lluis Planas, inaugura el Fòrum Empresarial de COCEGA

Les jornades apleguen 250 joves agricultors a Tarragona

Actualitzada 09/11/2023 a les 21:17

Capital del relleu generacional

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació en funcions, Luis Planas, ha assegurat que «sense els joves i les cooperatives» el sector agroalimentari «no té futur». Ho va dir en la inauguració del Fòrum Empresarial de la Presidència de la Confederació General de Cooperatives Agràries de la Unió Europea (COGECA) que es va celebrar ahir a Tarragona, sota el títolPlanas també va defensar la importància del relleu generacional, així com de la igualtat de gènere i la digitalització, entre altres aspectes, per revitalitzar el món rural. Les jornades, que finalitzen avui, apleguen més de 250 joves agricultors i ramaders procedents de diferents països europeus, els quals reflexionaran sobre les accions necessàries per garantir el futur del sector.Per a Planas, el futur del sector agroalimentari passa «necessàriament» pel relleu generacional i pel fet que les cooperatives espanyoles siguin capaces de guanyar en «dimensió i eficiència», per tal de competir en un mercat cada vegada és «més global». «Això suposa innovació, transformació tecnològica, modernització del regadiu, invertirem 2.200 milions fins al 2027, 140 d'aquests milions a Catalunya», va destacar. El ministre en funcions també va assenyalar que, per fomentar el relleu generacional, és necessari que els joves tinguin una renta «justa i digna».Per això, va subratllar que el govern espanyol va impulsar la modificació de la llei de la cadena alimentària per tal de millorar la posició negociadora dels productors i evitar la venda a pèrdues, així com les pràctiques deslleials. El ministre en funcions es va mostrar convençut que el sistema agroalimentari ofereix moltes oportunitats de futur als joves europeus, ja que es tracta d'un sector molt competitiu, que té vocació d'avantguarda a l'hora d'incorporar innovacions en els seus processos productius, així com una gran vinculació amb aspectes mediambientals i d'estil de vida saludable, i que, a més, contribueix a la seguretat alimentària mundial.Alhora, va afirmar que les cooperatives agroalimentàries són «clau» per al desenvolupament de les zones rurals i un element «vertebrador» del territori. Planas va explicar que la superfície agrària útil i el sol «no es manté en si mateix» i, que per aquesta raó, s'ha de preservar la «diversitat del paisatge i medi ambient». «L'activitat agrària ha de ser sostenible, però també rendible, si no hi ha rendibilitat, no hi ha sostenibilitat», va reblar. Segons dades del ministeri, les entitats cooperatives facturen més de 38.000 milions d'euros a Espanya. Això equival al 68% de la producció final agrària i al 28% de les vendes netes de la indústria alimentària. A més, indiquen, la seva capacitat exportadora s'ha incrementat en un 90% entre els anys 2011 i el 2021. I suposen, afegeixen, més del 14% de les exportacions del conjunt del sector agroalimentari.Planas va estar acompanyat ahir de diverses personalitats com Ángel Villafranca, president de Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya o Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona. En la trobada, representants de les cooperatives agràries europees han presentat les seves experiències i estratègies per respondre a la «necessitat» d'incorporar més joves agricultors i ramaders a l'activitat agrària i als òrgans de govern de les cooperatives. Així, l'objectiu del congrés és promoure el debat intergeneracional, posar les bases per treballar per al relleu generacional i per determinar quin és el paper que han de jugar les cooperatives. Les jornades acabaran avui amb una visita dels participants a la cooperativa Arrossaires del Delta de l'Ebre, que té més de 150 anys d'història i gairebé 2.000 socis dedicats al cultiu de l'arròs.