El millor bàsquet infantil arribarà a Tarragona amb la Minicopa Endesa del 6 al 8 de desembre

Els equips infantils de 16 clubs acb viuran tres dies de bàsquet, lluitant per classificar-se a la fase final que es jugarà a Màlaga

Actualitzada 10/11/2023 a les 13:04

La Minicopa Endesa 2023-24 començarà a Tarragona un cop assolit l'acord assolit per l'acb amb l'Ajuntament de Tarragona -a través de Tarragona Esports- i la Diputació de Tarragona. El Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània (en dues pistes) i el Poliesportiu de Campclar acolliran entre el 6 i el 8 de desembre la primera fase de la competició on neixen les estrelles.La Costa Daurada serà l'epicentre del millor bàsquet formatiu, amb equips infantils (jugadors nascuts el 2010 en endavant) de 16 clubs de l'acb. A Tarragona es jugaran 26 partits durant tres dies, intentant trobar els sis classificats per a la fase final, que tindrà lloc a Màlaga, de forma paral·lela a la Copa del Rey (del 14 al 18 de febrer). Allí ja els esperen, el Reial Madrid, vigent campió, i l'Unicaja, l'equip amfitrió.Els altres 16 equips, i més de 200 nens, estaran a Tarragona per gaudir del torneig: 116 jugadors que han passat per la Minicopa Endesa han arribat a debutar a la Lliga Endesa. Entre ells, grans estrelles com Ricky Rubio, Luka Doncic, Domantas Sabonis, Jaime Fernández, Alberto Díaz, i una llarga llista de llegendes en un esdeveniment que també ha vist passar a Victor Wembayama o Santi Aldama.«El treball que fem des de Tarragona Esports dona els seus fruits: Tarragona tornarà a ser la seu, d'un gran esdeveniment Esportiu que arribarà per primera vegada a la ciutat i que preveu una afluència de més de 300 participants i més d'un miler de famílies que se sumaran als equips d'organització, voluntaris i aficionats» ha manifestat el conseller d'Esports i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, que ha apuntat que totes aquestes persones seran allotjades a la ciutat.«Es tracta de la Minicopa Endesa, el torneig de formació amb més seguiment i repercussió d'Europa», ha destacat el conseller, que ha agraït la confiança de l'acb i el suport de la Diputació de Tarragona. Álvarez ha remarcat que l'arribada d'aquest esdeveniment, «evidència, una vegada més, que Tarragona i el Palau d'Esports són un reclam per a les grans competicions. I continuarem treballant perquè Tarragona es consolidi com una destinació esportiva de referència».El conseller també ha apuntat que la Minicopa Endesa «va molt més enllà d'un simple acte esportiu». «Aquest esdeveniment té multitud de campanyes i activitats associades que contribuiran positivament a tota la ciutat», ha explicat Álvarez, que ha posat com a exemple una campanya contra el bullying que arribarà a diferents centres escolars i una recollida solidària d'aliments.La celebració de la Minicopa Endesa en Tarragona compta amb el suport i de l'Ajuntament i la Diputació de Tarragona. En l'anterior edició, celebrada a València, aquest acte va obtenir més de 7,9 visualitzacions de vídeo en els canals acb de les xarxes socials i un retorn econòmic de prop de 400.000 €, unes xifres que probablement augmentaran aquest any.L'elecció de la Costa Daurada com a seu de la Minicopa Endesa obeeix a l'àmplia oferta d'allotjament així com instal·lacions esportives de qualitat, que converteixen el territori en una destinació turística esportiva de primer ordre. Els més de 80 quilòmetres de litoral sumats a un patrimoni natural excepcional el converteixen en un lloc ideal per a la pràctica esportiva. Des dels stages d'equips professionals i esportistes d'elit, a estades d'aficionats, sigui en disciplines d'equip o individuals, a l'aire lliure o indoor, la Costa Daurada atrau anualment milers d'esportistes i ara ho farà amb tota una generació de talents dels clubs acb. L'oferta d'infraestructures per a la pràctica de l'esport de qualitat amb allotjament especialitzat li ha valgut el reconeixement de l'Agència Catalana de Turisme.