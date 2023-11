El Mèdol presenta tres accions d'art reivindicatiu a Tarragona per aquest novembre

La primera proposta performativa serà avui a la tarda a la façana del Banc d'Espanya i girarà al voltant de l'art i la intel·ligència artificial

Els creadors Daniel García Andújar, Fernando Sánchez Castillo i Laia Estruch deixaran empremta artística a Tarragona aquest mes de novembre amb intervencions en espais emblemàtics de la ciutat. Les tres accions formen part del cicle experimentalamb el qual el Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona, Mèdol, defensa la intervenció en l'espai públic com a eina per alliberar la creativitat i fomentar el pensament crític al voltant de qüestions com la justícia social o els drets civils.La primera de les accions es desenvoluparà avui, a les 17 hores, i atraurà les mirades a l'edifici de l'antiga seu del Banc d'Espanya, a la Rambla Nova. Daniel García Andújar i estudiants de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona han estat treballant durant tres dies en aquest espai tot preparant, a partir de tallers, una proposta performativa al voltant de tres conceptes: la propaganda, l'eslògan i la intel·ligència artificial. Els activistes penjaran pancartes a la façana de l'emblemàtic edifici. Els missatges convidaran els vianants a reflexionar sobre qüestions com el poder, l'autoritat i la interpretació de la història.La consellera Sandra Ramos va recordar ahir que, entre les prioritats de Mèdol, es troba «apropar l'art a tothom i augmentar la presència de les arts al carrer, un art que ens faci reflexionar com a ciutadans». Per la seva banda, el director del Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona, Vicent Fibla, va explicar que «amb el cicle, s'han programat diferents accions que van a trobar el públic en entorns carregats de simbolisme i interpel·len a la seva consciència».La segona de les accions porta la firma de l'escultor Fernando Sánchez Castillo i té com a protagonista el Negret, una escultura d'època romana trobada a Tarragona que representa un esclau i forma part del fons patrimonial del Museu Nacional Arqueològic. Sánchez Castillo ha creat un cap idèntic al del Negret, però ha fet servir la proporció de la gegantina estàtua de l'emperador que presidia el Temple d'August, a la Tarraco de fa gairebé dos mil·lennis A partir del 16 de novembre, quedarà instal·lada a la Muralla romana, al portal de Sant Antoni, mirant el mar. L'última acció prevista és una performance el dia 24, a les 18 hores, amb què l'artista Laia Estruch retrà homenatge als ocells.