Detenen un multireincident que va robar a cinc dones d'avançada edat en domicilis de Tarragona

Enganyava les víctimes dient que era un operari de manteniment i accedia als seus domicilis per furtar diners i joies

Actualitzada 10/11/2023 a les 10:16

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat de Tarragona van detenir dimecres a la capital tarragonina un home de 56 anys, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència, quatre furts i cinc violacions de domicili.La investigació es va iniciar arran d'un seguit de robatoris comesos durant els mesos d'octubre i novembre a dones d'avançada edat que vivien soles a casa.El modus operandi que utilitzava era el de fer-se passar per un operari de qualsevol professió i, mitjançant l'engany, accedia a pisos on vivien dones grans.Un cop a l'interior dels domicilis aprofitava qualsevol distracció de les víctimes per sostreure joies o diners del moneder.En un dels fets, el detingut va accedir a un domicili de Tarragona on vivia una dona de més de 90 anys. L'home va demanar-li estris per manipular un aparell i, quan es trobaven a l'habitació, va propinar-li una empenta i va arrencar-li una cadena d'or del coll.Acte seguit, l'arrestat va fugir de la casa i va vendre la joia en un establiment molt proper d'on havia comès el robatori violent.De la investigació es desprèn que l'arrestat havia realitzat diverses transaccions econòmiques en establiments de compravenda d'or amb joies provinents de robatoris.Amb els diferents indicis incriminatoris, agents de la unitat d'investigació van establir dimecres un dispositiu policial el qual va donar els seus fruits amb la detenció al centre de Tarragona del presumpte autor dels cinc fets.L'arrestat, amb més d'una vintena d'antecedents policial, va passar ahir dijous a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.La investigació continua oberta per esbrinar si el detingut està relacionat amb altres casos i també per portar a terme gestions d'inspecció en els establiments on va vendre les joies sostretes.