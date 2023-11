Des de la conselleria de Cultura es fa un balanç positiu per a la seva continuïtat

Actualitzada 10/11/2023 a les 11:49

La Consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha valorat positivament «la bona resposta del públic» en assistir a la programació del nou cicle de cinema Elles Filmen, desenvolupada a l'Antiga Audiència, des del mes d'octubre i que ha finalitzat aquesta setmana, així com «el compromís de les entitats locals amb aquesta nova oferta».Ramos també ha posat en valor els objectius que es va plantejar la conselleria de Cultura, com ara «incidir en la vocació de perspectiva de gènere i de feminisme aplicada a la cultura o la creació de nous projectes vinculats amb el cinema». L'Antiga Audiència ha acollit una mitjana de 120 persones per sessió i ha anunciat la voluntat de continuïtat d'aquest cicle, amb la idea que hi puguin tenir espai les diferents professions vinculades al món del cinema, sempre mantenint el vincle entre aquest art, la perspectiva de gènere i el feminisme.Cal agrair la implicació amb aquesta iniciativa, de la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Col·legi de Periodistes de Catalunya Demarcació de Tarragona, l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista de Tarragona, el Fòrum de Tarragona per la Memòria i la Federació Catalana de Cineclubs; així com diversos departaments del mateix Ajuntament.