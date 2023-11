Antoni Martí i Franquès, guia per un dia

La ruta que recorre el centre històric de Tarragona repassant la vida i obra del científic tarragoní s'obre al públic general el pròxim 18 de novembre

Actualitzada 09/11/2023 a les 19:56

Som al 1790. Antoni Martí i Franquès és a l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, davant un auditori que l'escolta amb atenció. El químic tarragoní anuncia: «Així, tant a l'hivern com a l'estiu, a la primavera, a la tardor i en qualsevol estació de l'any en tots els mesos, en molts dies i en diferents hores d'aquests, he trobat que l'aire de la meva pàtria, agafat en paratge descobert, es compon sempre de 21 a 22 parts d'aire vital i de 78 a 79 parts de mofeta».Martí i Franquès acaba d'anunciar la seva descoberta sobre la composició de l'aire. Avui dia aquests valors encara es respecten, tot i que millorats per la precisió dels mètodes analítics moderns. Aquest gran científic, nascut a Altafulla el juny de 1750, és el protagonista de la ruta científica, un itinerari guiat que recorre el centre històric de la ciutat tot repassant la vida i les aportacions d'aquest extraordinari personatge.Aquesta activitat està dissenyada per l'agència Itinere Turisme & Cultura i la URV, i té com a cara visible l'actor Jaume Martell, que per una estona es posa en el paper de Martí i Franquès. «A vuitanta anys aquest home encara estava escrivint el que passava al seu laboratori. Ens trobem davant d'un esperit científic, experimentador, que no es creia les coses perquè sí, sinó que les havia d'investigar».Per fer aquest paper, el Jaume s'ha capbussat en la vida i l'obra de Martí i Franquès, que va treballar branques com la química, la física, la meteorologia o la botànica. Un altre aspecte rellevant de la seva biografia, detalla l'actor, és el context històric en què va viure: «Travessa la Revolució Francesa, Napoleó i la Guerra del francès». A més, subratlla el Jaume, coincidint amb «un moment de revolució científica». A tot això cal afegir les inquietuds socials del personatge, com ara la de ser un dels impulsors de la petició d'una universitat per Tarragona.La rutatranscorre per diversos punts que tenen relació amb la vida i la recerca del protagonista, i recorre des del Camp de Mart fins al Pla de la Seu, passant per l'indret on tenia el laboratori, al carrer Santa Anna. Aquesta activitat s'adreça, fonamentalment, als centres educatius, però el pròxim 18 de novembre es farà una sessió oberta a la ciutadania. La sortida serà a les 11.30 h al Portal del Roser.«Penso que a Antoni Martí i Franquès li falta una mica de projecció fora de Tarragona. A la ciutat, amb aquesta ruta que fem per als instituts, ja l'han conegut més de 3.000 nanos. Ara faltaria anar una mica més enllà, potser cap a Barcelona», afirma el Jaume. L'actor que encarna al científic assegura que «si fos anglès o francès, sortiria a totes les enciclopèdies. El 1800 hi sortia, però després s'ha anat oblidant».