Una seixantena de manifestants clamen de nou contra l'amnistia a Tarragona

Els protestants van titllar Viñuales de «traïdor» i van anunciar noves mobilitzacions

Actualitzada 08/11/2023 a les 21:36

Més manifestacions

Una seixantena de manifestants es van congregar ahir al vespre davant la seu del PSC per mostrar el seu rebuig a una possible llei d'amnistia. En una mobilització molt semblant a la del passat dilluns, tot i que amb menys participació, els protestants van assenyalar Pedro Sánchez, el president en funcions, i Rubén Viñuales, l'alcalde de Tarragona, de «traïdors». També, algun dels congregats va exhibir la bandera franquista.Els manifestants van tallar l'avinguda de Ramón y Cajal a les 20 h. i van carregar contra el PSOE i, especialment, contra Sánchez amb insults i crits de «al paredón». També, van demanar l'ingresió a presó de l'actual president amb diverses pancartes. En la mateixa línia, van assenyalar el partit socialista de «no complir» amb el seu programa electoral.A més a més, van criticar durament Viñuales, per canviar de partit, ja que abans militava a Ciutadans. Els protestants també el van titllar de «venut», després que, segons ells, «estigués al seu costat». En la lectura d'un manifest, els protestants van defensar la integritat d'Espanya i van assenyalar els partits independentistes d'intentar fer un «cop d'estat».La mobilització s'emmarca en una setmana de mobilitzacions arreu del país davant la seu dels partits socialistes, sobretot a Ferraz, a Madrid. Els manifestants de Tarragona van defensar que en aquestes mobilitzacions hi participen «nens, avis, famílies senceres» i que, segons ells, a ordres de Sánchez, «van ser atacats i gasejats».Davant aquest escenari, els congregats a Tarragona van defensar el «pacifisme» de les seves mobilitzacions, per «demostrar que som millors» que els independentistes catalans. A més, van assegurar que seguiran «prenent els carrers» perquè és allí «on s'aconsegueixen els objectius». D'altra banda, el Partit Popular de Tarragona ha convocat una concentració aquest diumenge a les 12 h. al Balcó del Mediterrani per clamar contra l'amnistia. El lema de la manifestació és