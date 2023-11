Pas endavant de l'Ajuntament de Tarragona per fer el Pla d'usos de pisos turístics

En el pròxim ple ordinari s'aprovarà un modificatiu de crèdit de 50.000 euros per a redactar-lo

Actualitzada 08/11/2023 a les 21:31

L'Ajuntament de Tarragona aprovarà un modificatiu de crèdit de 50.000 euros que permetrà elaborar un Pla especial d'usos d'habitatges turístics. El govern municipal tirarà endavant aquesta proposta amb el suport del grup municipal d'En Comú Podem i Junts per Catalunya, que durant les darreres setmanes han fet pública la seva voluntat de regularitzar els allotjaments d'ús turístic. Cal recordar, a més, que els socialistes van pactar amb els comuns l'aplicació d'una moratòria durant les negociacions de les ordenances fiscals. Previsiblement, l'aprovació del modificatiu de crèdit es votarà en el ple ordinari del 17 de novembre.Ahir al matí es va celebrar una comissió informativa i de seguiment (CIS) d'Hisenda. Durant aquesta, es va aprovar portar a ple la nova proposta de modificatiu de crèdit, un punt que es va incloure, d'urgència, a l'ordre del dia. Segons ha pogut saber diari més, en els pròxims dies, està previst que es convoqui una altra CIS extraordinària en la qual el govern proposarà portar al ple la proposta d'iniciar la redacció d'aquest Pla Especial d'Usos d'Habitatges Turístics. És a dir, el govern no només vol aprovar un modificatiu que permeti tenir els diners per crear aquest document, sinó també tenir l'autorització per començar el procés d'elaboració. En ambdós casos, l'executiu comptarà amb el «sí» d'ECP i de Junts.Aquest pla servirà per fer un diagnòstic de la situació dels pisos turístics a la ciutat i impulsarà la creació de l'ordenança definitiva que reguli els habitatges d'aquesta tipologia. D'altra banda, l'Ajuntament, que està estudiant la nova regulació i la prohibició d'atorgament de noves llicències que va anunciar ahir la Generalitat, continua treballant i elaborant informes per a l'aplicació d'una moratòria.