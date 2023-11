La creació del parc multiesportiu de Ponent s'iniciarà abans d'acabar l'any

L'Ajuntament ha adjudicat les obres, que tenen un pressupost d'uns 450.000 euros, a l'empresa Izer Ingenieria y Economia

Actualitzada 08/11/2023 a les 21:13

Dos nous equipaments

Les obres per a la construcció del nou parc multiesportiu de Ponent, que s'ubicarà en la zona de l'Albada i Parc Riu Clar, començaran abans que acabi l'any. Aquesta és la previsió de l'Ajuntament de Tarragona, que el passat mes d'octubre va adjudicar els treballs per fer realitat aquest equipament a l'empresa Izer Ingenieria y Economia SL. El projecte compta amb un pressupost de 449.720,82 euros (IVA inclòs) i el termini d'execució és de cinc mesos. Així doncs, a partir del 2024, els veïns dels barris de Ponent podran gaudir d'un espai ludicoesportiu a l'aire lliure reclamat des de fa molts anys.El futur parc se situarà en el solar que hi ha entre el passeig de Mil·les i el carrer de Mas de Sevil, per tal d'aprofitar una parcel·la que a la qual no se li està donant ús amb un espai que respongui a les necessitats del veïnat. En aquest sentit, el nou equipament no serà només una zona esportiva o un parc infantil, sinó que és un projecte pensat per al gaudi de tota la ciutadania, sigui quina sigui la seva franja d'edat.La parcel·la on s'ubicarà el parc ocupa una superfície total de 6.552 metres quadrats, 1.224 dels quals seran per a una pista poliesportiva, on es podran practicar diferents esports com bàsquet i futbol sala, i per a una pista de patinatge. Per una altra banda, hi haurà una zona de 1.487 metres quadrats dividida en un espai per jugar a la petanca, un altre per jugar a escacs i un circuit de salut per a gent gran.El futur equipament també servirà com un punt de trobada i repòs per als veïns, ja que comptarà amb arbres i vegetació, que ajudaran a fer la zona més amable i natural. A més, s'instal·laran bancs per poder descansar. Respecte a la minipista de futbol i bàsquet que ja hi ha instal·lada al terreny on s'ubicarà la zona lúdicoesportiva, aquesta es mantindrà al mateix lloc on està.Aquest projecte, així com el de les pistes esportives de Sant Pere i Sant Pau, les quals es començaran a construir de manera imminent, van ser impulsats per l'anterior govern i continuats per l'actual. Resulta que serà la mateixa empresa l'encarregada de construir ambdós equipaments. En el cas del parc multiesportiu de Ponent, la companyia Izer Ingenieria y Economia SL es va imposar a l'altra empresa que es va presentar a la licitació. Va obtenir millor puntuació gràcies a la qualitat general de la seva planificació de les obres a realitzar, així com la proposta presentada per a la reutilització de residus.Per poder fer realitat els dos futurs equipaments, el govern anterior va haver de resoldre un problema que va sorgir a l'hora de fer la reserva de crèdits pressupostaris, ja que l'informe de sostenibilitat financera no va ser positiu. L'Ajuntament va haver de justificar que les despeses per al manteniment dels nous espais es compensaran amb el canvi de l'enllumenat als polígons d'Entrevies i de les Gavarres, a la zona de la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau i a la llera del riu Francolí, una actuació que compta amb una partida de 88.365 euros i que està en procés de licitació.