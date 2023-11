El Port de Tarragona torna a sotmetre a informació pública l'Estudi d'Impacte Ambiental del Contradic de Ponent

L'ens portuari també consolida l'expropiació de la darrera finca per poder iniciar la restauració dels Prats d'Albinyana

Actualitzada 09/11/2023 a les 17:48

El port de Tarragona ha tornat a sotmetre a informació pública l'Estudi d'Impacte Ambiental del Contradic de Ponent. L'informe inclou les respostes a les al·legacions presentades en l'anterior anunci publicat el 6 de gener. El projecte, que inclou la construcció del contradic, així com d'un moll adossat, té per objectiu millorar les infraestructures portuàries i augmentar la competitivitat de l'equipament «amb el mínim impacte ambiental possible». Paral·lelament, el Port ha consolidat aquesta setmana l'expropiació de l'última de les dotze finques previstes per poder iniciar els treballas de restauració i ordenació de la zona dels Prats d'Albinyana, ubicat a la Pineda (Vila-seca) i inclòs a la Xarxa Natura 2000.El port de Tarragona preveu que a finals d'any es tingui resolta l'adjudicació de les obres del projecte de restauració de la zona dels Prats d'Albinyana que, actualment, ja es troba en fase de licitació. De fet, l'execució dels treballs estava condicionat per l'expropiació de dotze finques. Segons han detallat des de l'ens portuari, la darrera d'aquestes propietats ha requerit «auxili judicial per part del port de Tarragona i, mitjançant sentència judicial del passat 10 d'octubre s'autoritzà el Port de Tarragona a fer entrada a la finca a partir del 9 de novembre». Pel que fa al contradit de Ponent, el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT), Saül Garreta, considera que el projecte és «una oportunitat per estabilitzar la platja de la Pineda, tenint en compte els factors derivats d'aquesta infraestructura i també l'efecte del canvi climàtic sobre aquesta part de la costa».