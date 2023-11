El Ministre Planas afirma a Tarragona que el referèndum d'autodeterminació de Catalunya «no és concedible»

El ministre d'Agricultura diu que l'acord amb Junts mostra que hi ha «futur» i és el pas definitiu per a la investidura

Actualitzada 09/11/2023 a les 15:55

El ministre d'Agricultura en funcions, Luis Planas, ha afirmat que el referèndum d'autodeterminació que planteja Junts en l'acord assolit «no és en absolut concedible». «Però sí que podem avançar en vies de cooperació i de progrés per al futur, perquè Catalunya se senti millor acomodada a Espanya», ha assegurat des del Fòrum Empresarial celebrat a Tarragona aquest dijous. Planas ha reivindicat el diàleg i ha assegurat que «no faran res fora de la Constitució espanyola».«Aquest acord mostra que hi ha esperança i futur, que hi haurà un govern progressista a Espanya, que reflecteix la voluntat majoritària dels electors», ha dit. També ha assenyalat que l'entesa amb els juntaires suposa el pas definitiu per a la investidura de Pedro Sánchez.Planas ha defensat que el pacte entre PSOE i Junts reflecteix la «divergència de punts de vista» sobre el futur de Catalunya i d'Espanya per part d'ambdós partits. Amb tot, ha reivindicat el diàleg com l'eina per avançar. «Nosaltres utilitzarem sempre com a mètode el diàleg i com a marc, la Constitució, mai farem res fora de la Constitució; per això, crec que avui és un dia d'esperança i de futur, perquè mostra clarament que parlant es poden aplanar els problemes», ha manifestat el responsable d'Agricultura del govern espanyol, després d'inaugurar el Fòrum Empresarial 'Potenciant el futur de l'agricultura. La importància de les cooperatives agroalimentàries per impulsar el relleu generacional', que se celebra a Tarragona.El ministre en funcions no ha entrat a interpretar el document acordat entre les dues formacions polítiques, però ha remarcat que «hi ha hagut molta sinceritat per part dels negociadors». «El fet que Junts accepti ser part del suport per aconseguir un govern a Espanya és un pas endavant, però també subratllar les profundes diferències entre el PSOE i Junts quant a la visió de futur, ho hem dit clar, estem per la defensa sempre de la Constitució, ja que en som els pares», ha insistit el socialista. En aquest context, ha valorat que «no els sembla en absolut concedible un referèndum d'autodeterminació tal com plateja Junts».Planas s'ha mostrat confiat en el fet que podran avançar per la via de la cooperació i de progrés per tal que Catalunya se «senti millor acomodada» a l'Estat Espanyol. Finalment, ha reivindicat el funcionament del sistema autonòmic. «Espanya és un país unit, però molt divers», ha tancat.