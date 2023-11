ECP critica que el servei de bicis és «per als turistes i no per als tarragonins»

Els comuns desaproven el model econòmic de l'empresa gestora i demanen que la flota de vehicles augmenti i arribi a tots els barris

Actualitzada 08/11/2023 a les 20:02

ECP es mostra perplex davant les protestes veïnals

Després de les primeres setmanes del nou servei de lloguer de bicicletes, En Comú Podem apunta que l'estructura té moltes mancances. «El servei està pensat per als turistes i no per als tarragonins», va exposar Jordi Collado, portaveu del grup municipal. Els comuns veuen l'arrel del problema en el contracte amb l'empresa gestora, Tier Mobility. «No veiem correcte que no sigui un servei públic, sinó una concessió administrativa que permet a una entitat privada explotar el servei», va afirmar Collado. En aquest sentit, el partit lila exposa que aquest model de contractació té les seves conseqüències.D'una banda, pel que fa al preu dels abonaments. Collado va comparar el servei de Tarragona amb el d'altres grans ciutat de Catalunya: «A Girona, l'abonament anual val 30 euros i tens els primers 30 minuts gratis. A la nostra ciutat, l'abonament mensual supera els 30 euros i està pensat per a només 300 minuts». El portaveu dels comuns va recalcar que el tipus de concessió que té l'empresa amb el consistori inhabilita l'ens públic a regular les tarifes.D'altra banda, una altra conseqüència que denuncia el grup municipal és el desplegament del servei per la ciutat. «Les bicicletes estan concentrades al centre i arriben a Sant Pere i Sant Pau simplement perquè hi ha la universitat», va expressar Collado. Els comuns reclamen que la flota de bicicletes s'augmenti. Actualment, Tier té desplegades per la ciutat 100 bicis i 400 patinets elèctrics. «Les bicis són un servei que recull amb més força la gent que viu a la ciutat. Els patinets són més un element turístic», va dir Collado.El grup municipal demana que el servei arribi a tots els barris de la ciutat, però també a zones importants de Tarragona. «No entenem que les bicicletes no arribin als polígons industrials o a un servei públic com el tanatori», va reblar el portaveu. Per aconseguir-ho, els comuns veuen una prioritat que s'implanti el pla de mobilitat. «No té sentit que el servei no passi per l'espai amb més quilòmetres de carril bici, de la plaça Imperial Tarraco a Bonavista. A més, qualsevol carrer de la ciutat està preparat per acollir carrils bici, però han de tenir sentit. Ara mateix, tenim una amalgama trossejada», va expressar Collado. Tot i això, el portaveu dels comuns va elogiar el tipus de bicicleta que s'ha instaurat. «El model és el correcte i la pedalada acompanyada s'agraeix», va concloure Collado.El grup municipal d'En Comú Podem es mostra perplex davant la convocatòria d'una manifestació d'entitats veïnals, comerciants i restauradors aquest divendres, segons han expressat fonts del partit a Diari Més. ECP defensa que la gran part de les reclamacions de les associacions, com la regulació dels pisos turístics i l'aturada de la creació de noves zones d'aparcament regulat, s'han traslladat als acords per les ordenances. A més, els comuns creuen que la pujada d'impostos és raonable a causa de l'estat econòmic del consistori. ECP apunta que l'alternativa a les ordenances seria retallar en serveis socials per la ciutadania.