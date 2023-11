La Festa del Dibuix torna a omplir la Plaça Corsini de Tarragona

La Plaça Corsini de Tarragona s'ha omplert de tallers i activitats que s'han organitzat des del centre d'educació artística

Actualitzada 08/11/2023 a les 14:49

L'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona ha tornat a sortir al carrer aquest dimecres per acostar el dibuix a la ciutadania, en el marc de la celebració de l'esdeveniment mundial Big Draw. La Plaça Corsini de Tarragona s'ha omplert de tallers i activitats que s'han organitzat des del centre d'educació artística, i que han aplegat la comunitat educativa així com públic interessat de totes les edats. El diputat delegat de Promoció Social i Cultural de la Diputació de Tarragona, Óscar Sánchez, ha assistit a la jornada.Fer un dibuix animat en 360º, confeccionar peces de joieria amb fils i filferro, dibuixar amb els 5 sentits o fusionar la pintura amb la música són algunes de les activitats impulsades per cadascun dels cicles formatius de grau superior en Art i Disseny que s'imparteixen al centre. En total s'han programat 6 tallers:El Big Draw és un esdeveniment mundial que promou el dibuix com a eina per a l'educació, l'expressió i la creació. Enguany s'ha centrat en el lema 'Drawing with Senses' (dibuixant amb els sentits) i ens convida a explorar com processem el món i com interioritzem les experiències a través del sentits. És el 7è any que l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona s'hi ha sumat, amb la col·laboració del Mercat Central de Tarragona i Espimsa.Al llarg de la jornada Big Draw l'alumnat delha realitzat un reportatge fotogràfic per la Plaça. Durant la cita els participants han pogut gaudir de la proposta musical del DJ Alexandre Bonanit amb el seu projecte «Cara B gira el món i gira el plat» 100% vinil que consisteix en punxar les cares B dels seus singles favorits.