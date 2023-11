L'associació Nous Camins de Tarragona lluita per l'empoderament de les dones gitanes

L'entitat també dona suport als joves de la comunitat oferint classes de repàs, de guitarra i de cant

Una federació multicultural

Empoderar les dones gitanes i donar un espai de suport als joves de la comunitat perquè puguin acabar els seus estudis i convertir-se en un «referent positiu» són els dos principals objectius de l'associació feminista Nous Camins. L'entitat, que va néixer el passat mes d'abril, està oferint classes de repàs, així com de guitarra i de cant, al centre cívic de Torreforta. La presidenta de l'agrupació, Belén Borja, explica que aquesta iniciativa permet a moltes mares gaudir de «temps d'oci lliure», mentre els seus fills gaudeixen de l'aprenentatge.«Nous Camins va néixer de la necessitat de dues joves gitanes, una de les quals estudia un Màster de Nutrició Esportiva i l'altra, Dret, de trobar un referent femení que promogués la igualtat i el feminisme dins la comunitat», indica Borja, qui remarca la importància d'aconseguir un canvi de mentalitat en el poble gitano que ajudi les dones a trencar el sostre de vidre. La presidenta de l'entitat explica que un altre dels seus objectius és combatre la bretxa digital: «Ara, tot es fa per Internet. Per això, ajudem la gent més gran i que mai ha tingut l'oportunitat d'aprendre a utilitzar un ordinador a demanar l'atur, ajuts o una cita prèvia».L'associació, que fa una gran tasca per a la societat, busca més suport per part de les institucions. De moment, han obtingut una subvenció de la Diputació de Tarragona. «No tenim ni local», apunta Borja, qui ha aprofitat per agrair a Marc, un dels treballadors del centre cívic de Torreforta, la seva predisposició a ajudar en l'organització de les diferents activitats que fa l'entitat en l'espai municipal.Actualment, hi ha 12 nens i joves apuntats a les classes de repàs, 15 a les de guitarra i 5 a les de cant. «Algunes mares no tenen ni l'EGB, així que ajudem els seus fills a poder acabar els estudis i que es converteixin en un referent a la família», apunta la principal responsable de l'associació gitana. El retorn per part dels pares i mares està sent molt positiva i la idea de l'entitat, en un futur, és poder arribar a moltes més persones.Nous Camins vol oferir el seu servei altres comunitats més enllà de la gitana. De fet, en les classes que està prestant ara, hi ha nens d'altres «minories ètniques». Per aquest motiu, la presidenta està creant la Federació Multicultural de Dones Feministes de Catalunya (Femdocat), la qual està integrada, de moment, per cinc entitats gitanes i marroquines. D'altra banda, l'associació Nous Camins està en constant contacte amb la resta d'agrupacions feministes de la ciutat: «Ens reunim cada 2 mesos al centre social La Gata Insubmisa i aprenem molt sobre elles».