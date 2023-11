El Govern regula els habitatges turístics i s'avança a la moratòria de Tarragona

No es podran atorgar llicències en 23 municipis del Camp de Tarragona fins que els ajuntaments adaptin el seu planejament urbanístic al nou Decret llei

Actualitzada 07/11/2023 a les 20:22

Llicència urbanística municipal

El Govern de la Generalitat ha aprovat un Decret llei per regular els habitatges d'ús turístic en un total de 262 municips d'arreu de Catalunya, dels quals 23 són al Camp de Tarragona, on hi ha problemes d'accés a un habitatge permanent o ja tenen més de cinc pisos turístics per cada 100 habitants. Els ajuntaments d'aquests indrets hauran d'adaptar el seu planejament urbanístic al nou Decret llei per permetre expressament la compatibilitat de l'ús turístic amb el d'habitatge. Això només serà possible si, alhora, també poden justificar que compten amb prou sòl per a habitatges destinats al domicili habitual i permanent de la població resident. I, en qualsevol cas, es podran atorgar com a màxim 10 llicències de pisos turístics per cada 100 habitants.En aquests municipis, des que entri en vigor el Decret, no es podran atorgar llicències d'obertura d'habitatges d'ús turístics fins que no es facin les modificacions oportunes en el planejament urbanístic. D'aquesta manera, la Generalitat s'avança a l'Ajuntament de Tarragona, que en les darreres setmanes ha estat elaborant els informes necessaris per aplicar una moratòria d'un any. La idea del consistori era redactar i aprovar la futura ordenança municipal per regular els habitatges d'ús turístic durant aquest període de suspensió de concessions de noves llicències.El conseller de Territori de l'Ajuntament tarragoní, Nacho Garcia, apuntava ahir que «el Decret ens sona bé perquè va en la línia del que estem treballant des de fa mesos». De totes maneres, l'executiu continuarà amb la tramitació que havia iniciat per definir la regulació dels pisos turístics a la ciutat. L'edil apuntava que el procés per a l'aplicació d'una moratòria i l'elaboració d'un pla especial d'usos continua en peu «perquè el Decret encara ha de tenir el seu tràmit parlamentari i, si ocorregués alguna circumstància no desitjada, tindríem tota la nostra feina preparada per fer la regularització».En altres municipis del territori, no veuen amb bons ulls la decisió del Govern. Segons fonts del govern de l'Ajuntament de Cambrils, el Decret llei aprovat per la Generalitat «no avança en la gestió i control dels habitatges turístics, perquè les noves llicències tindran una durada de cinc anys renovables». A més, el consistori cambrilenc afirma que els habitatges d'ús turístic no són un problema al municipi, «on es defensa el model turístic, és a dir, de tranquil·litat, i no es propicien les aglomeracions ni les construccions de molta alçada».Els nous pisos turístics que es vulguin instal·lar en els 23 municipis del Camp de Tarragona on està previst aplicar la nova regulació hauran de demanar una llicència urbanística municipal i una autorització turística prèviament a l'obertura, que seran vigents durant cinc anys renovables. Pel que fa als pisos turístics existents i degudament habilitats en aquests indrets, els seus titulars disposaran d'un marge de cinc anys per demanar la nova llicència urbanística, a comptar des de l'entrada en vigor del Decret llei, o hauran de cessar l'activitat. Hi haurà la possibilitat de demanar una pròrroga d'altres cinc anys si acrediten que no poden compensar les pèrdues patrimonials. Es calcula que aquesta nova obligació afectarà 20.675 pisos existents al Camp de Tarragona.La Generalitat argumenta que l'aparició del fenomen dels habitatges d'ús turístic és una de les causes de la disminució del nombre d'habitatges que es lloguen com a allotjament permanent. Afirmen que aquesta tendència dificulta encara més l'accés de les persones i famílies a una llar habitual. Per això, el Govern ha adoptat mesures urgents, mitjançant Decret llei, per evitar que s'incrementin els canvis d'usos a pisos turístics específicament en aquelles zones on l'accés a l'habitatge ja presenta problemes habitualment i també on l'excessiva concentració de pisos turístics comporta problemes de convivència i gentrificació.El president de l'Associació d'Apartaments Turístics (ATT), Joan Calvet, no entén que se'ls vulgui fer «culpables» de la falta d'habitatge i de l'increment del preu del lloguer. En aquest sentit, assegura que, segons un estudi de la Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur), «el preu del lloguer puja igual on hi ha pisos turístics i on no n'hi ha». D'altra banda, critica que el Govern «no ha mostrat voluntat d'escoltar el sector, quan sempre hem estat disposats a parlar-ne, i ens hem trobat el Decret fet».D'altra banda, Calvet apunta que els principals afectats seran els petits empresaris, que conformen la major part del sector. Sobretot, remarca les conseqüències «negatives» que tindrà en els municipis més importants de la demarcació pel que fa a llicències de pisos turístics com és el cas de Salou. «Actualment hi ha 6.600 habitatges d'ús turístic. Tenint en compte que la població és d'unes 30.000 persones, si només es poden atorgar com a màxim 10 llicències per cada 100 habitants, més de la meitat hauran de tancar», explica. L'alcalde de la capital de la capital de la Costa Daurada, Pere Granados, també s'ha pronunciat sobre la nova regulació i assegura que «cedir aquesta responsabilitat als municipis pot generar una desigualtat segons el municipi on resideixis o tinguis la teva propietat com a apartament».