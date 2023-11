El ciberatac a un proveïdor del Govern atura els tràmits amb l'Incasòl

La incidència ha bloquejat l'ingrés i la recuperació de fiances i també la documentació necessària per poder empadronar-se

Actualitzada 07/11/2023 a les 20:11

Avaluació de danys

Problemes recurrents

Un ciberatac a la web d'Incasòl ha aturat completament durant una setmana els tràmits de recuperació i ingrés de fiances a Catalunya. També, ha afectat la documentació necessària per a empadronar-se. Aquesta situació es donava des del 26 d'octubre quan una empresa que proveeix serveis digitals a la Generalitat, entre els quals el de l'institut, va patir l'atac informàtic. El bloqueig ha inhabilitat la gestió burocràtica de les immobiliàries fins ahir al matí, quan es va reobrir el servei, tot i que encara s'està estudiant l'abast de l'atac i si les dades de les empreses i particulars estan en perill.«Sempre que fem un contracte, ingressem la fiança a Incasòl», explica Sergi Mesa, gerent de Finques Imperial. «Com la web no funcionava, no rebíem les fiances i no podíem donar la documentació pertinent als nostres clients», diu Mesa. A part, el problema també ha afectat a tota aquella gent que s'ha volgut empadronar a la ciutat. «Qualsevol persona que es vulgui empadronar necessita el contracte d'arrendament i el formulari de fiances, que depèn d'Incasòl. És una cadena que s'ha aturat», expressa Mesa.«Per avaluar els danys ocasionats hem hagut d'aturar màquines i hem desconnectat el servei», expliquen fonts de la secretaria de telecomunicacions i transformació digital de la Generalitat. Un cop detectat l'atac, els investigadors de ciberseguretat fan una feina «tediosa» de revisar els servidors. «Anem passant a poc a poc la informació neta, que no està danyada. Però la feina de restauració ha d'anar acompanyada d'anàlisi, i és un treball que requereix el seu temps», exposen des de la secretaria.Aquest bloqueig també ha afectat les famílies que volen inscriure els seus fills a l'escola. «Algun client ha hagut d'esperar dues setmanes per portar els documents necessaris al col·legi», afirma Mesa. Incasòl va informar les empreses mitjançant un correu. «Ens van dir que hi havia una incidència tècnica a la web i que aquesta setmana hauria d'estar resolta», explica Marc Guasch, responsable de la Immobiliària Hàbitat. Tot i això, les immobiliàries no han rebut més informació al respecte. «Els pròxims dies haurem de fer les gestions que no hem pogut fer», diu Guasch.Davant aquest escenari, fonts de la secretaria expliquen que s'ha d'avaluar si certes dades entrades a Incasòl estan en perill o danyades. «El més important és que hem restablert els serveis essencials per a la ciutadania. Però encara hem de fer monitoratge per comprovar que no estigui més escampat», exposen les fonts.A la primavera passada, Incasòl va renovar tot el programa i el funcionament del seu web. «El nou programa ens ajuda a portar un control de les fiances i de cada expedient», exposa Guasch. Tot i això, no és el primer cop que ocorren aquesta mena d'incidències. «Recordo que fa dos mesos també hi va haver un problema a la web, però per sort només va durar un dia», afirma Samuel Parisi, responsable de Finques Villa Tàrraco.«Per sort o per desgràcia, a mesura que pateixes aquesta mena d'atacs vas aprenent i anem guanyant múscul i agilitat», diuen des de la secretaria de telecomunicacions. Uns exemples són els casos que va patir l'Hospital Clínic o la Universitat Autònoma de Barcelona, que es van allargar mesos. «Intentem minimitzar l'impacte tot el possible, però malauradament s'allarguen més del que voldríem», conclouen.