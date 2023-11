Unes cent persones protesten contra l'amnistia davant la seu del PSC a Tarragona

Alguns membres de Vox es van sumar a la manifestació, on es van sentir càntics contra Sánchez

Actualitzada 06/11/2023 a les 21:49

Un centenar de manifestants es va aplegar ahir al vespre davant la seu del PSC de Tarragona per protestar contra la llei d'amnistia plantejada pel president del Govern, Pedro Sánchez. «», «» o «», van ser alguns dels càntics que es van sentir durant la protesta, que va obligar a tallar el tram del carrer Ramón y Cajal on es troba la seu dels socialistes. Els manifestants també se'n recordaven de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat de Catalunya, amb crits de «».«Hem de reclamar els nostres drets com a catalans i espanyols, no deixarem que ningú ens trepitgi», expressava una persona amb el seu megàfon, qui demanava una «justícia real i no una justícia amb la que es vol comprar vots». A banda de les banderes d'Espanya, també es podien observar cartells amb fotografies del president del Govern i frases com «».Alguns membres de Vox es van deixar veure ahir en una protesta convocada per Revuelta, la marca juvenil impulsada per la formació d'ultradreta, que va fer una crida per xarxes per manifestar-se davant les seus del PSOE. Les persones reunides davant el local del PSC a Tarragona, que estava tancat, reclamaven als socialistes que «donin la cara». L'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, Rubén Viñuales, també va ser víctima dels càntics de la gent, que titllava el batlle de «traidor» i recriminava, de manera tímida, la pujada d'impostos.