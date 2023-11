Tarragona presenta un nou vehicle per als voluntaris de Protecció Civil

Es tracta d'un vehicle tot terreny marca Toyota, model Hilux, tracció 4x4, tipus pickup, amb cabina doble i amb imatge logotipada de Protecció Civil

Actualitzada 07/11/2023 a les 13:32

El Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, ha presentat avui un nou vehicle que es cedeix a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la ciutat, amb qui l'Ajuntament hi té un conveni de col·laboració, per al desenvolupament de les tasques pròpies del voluntariat, tant en serveis preventius, com en la col·laboració en actuacions derivades de l'activació del Pla d'emergències Municipal.



L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, s'ha mostrat molt satisfet davant aquesta presentació «ja que suposa la resolució d'una assignatura pendent per a l'Associació i els seus voluntaris, tant importants per al dia a dia de la nostra ciutat». Per la seva banda, la consellera de Protecció Civil, Sònia Orts, ha destacat que «aquesta renovació de la flota de vehicles amb una Pickup, dona resposta a una petició dels voluntaris i voluntàries per tal de reforçar els serveis preventius i d'emergència».Es tracta d'un vehicle tot terreny marca Toyota, model Hilux, tracció 4x4, tipus pickup, amb cabina doble i amb imatge logotipada de Protecció Civil. A banda, se l'ha dotat de diversos accessoris com un pont de senyalització de serveis d'emergència amb panell informatiu; un enganxall fix per poder portar un remolc; dues llanternes i a la zona de la caixa de càrrega, una coberta flexible per poder transportar material de forma segura.