Tarragona Esports amplia el programa de formació amb més sessions adreçades a personal directiu, gestor i tècnic de clubs i entitats

S'ofereixen un total de catorze càpsules formatives que comencen avui i s'allargaran fins al pròxim febrer

Actualitzada 07/11/2023 a les 10:25

Tarragona Esports ha engegat, de nou, el programa de formació que s'allargarà fins al pròxim mes de febrer i tindrà lloc de forma presencial a la sal polivalent del complex municipal de Campclar, a l'Anella Mediterrània. En aquesta edició, Tarragona Esports ha apostat per incrementar el nombre de sessions i s'oferiran un total de catorze càpsules formatives, gairebé el doble de les oferides en l'anterior edició. A més a més, a diferència de l'any passat, les sessions formatives no només s'adrecen al personal de direcció i de gestió, sinó que també s'incorporen classes específiques per a personal tècnic amb noves temàtiques com ara la planificació d'entrenaments.



Les sessions han començat avui, dimarts 7 de novembre i, també com a novetat, el programa ofereix noves temàtiques com és la intel·ligència artificial, un nou paradigma per la gestió del dia a dia de les organitzacions. Entre altres qüestions, les sessions tractaran de relacions laborals i voluntariat, la relació amb l'administració pública, les assegurances, l'establiment de preus, la gestió d'emocions, l'estudi de mercat i la previsió d'ingressos.«Des de Tarragona Esports caminem de la mà de tots els clubs i entitats esportives de la ciutat i aquest programa de formació és una de les actuacions encaminades a millorar el seu dia a dia i a fer-les més competitives», ha manifestat el conseller d'Esports, Berni Álvarez, qui ha destacat que, precisament per això, «enguany hem apostat per incrementar el nombre de sessions, incorporar noves temàtiques i adreçar-nos també al personal tècnic». El màxim responsable d'Esports a l'Ajuntament de Tarragona ha subratllat que aquestes sessions formatives les imparteixen persones expertes amb una llarga experiència en el suport i l'assessorament a entitats.Les sessions formatives són gratuïtes, les places són limitades i les inscripcions s'han de dur a terme enviant un correu electrònic a tarragonaesports@tarragona.cat fins un dia abans de cadascuna de les sessions.