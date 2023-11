Tarragona celebrarà la III Jornada Mou-te per l'epilèpsia «Si jo puc, tu també» el pròxim 19 de novembre

La jornada es realitzarà a la platja de l'Arrabassada amb una cursa amistosa de 10 quilòmetres i una caminada popular i inclusiva, de 5 quilòmetres

Actualitzada 07/11/2023 a les 11:33

El proper diumenge 19 de novembre l'Associació «Si jo puc, tu també #epilep» organitza per tercera vegada la jornada Mou-te per l'epilèpsia que rep el suport de l'Ajuntament de Tarragona una vegada més. Durant aquest matí es programaran una sèrie d'activitats que impliquin moviment, com saltar, ballar, nedar o caminar; amb la participació ciutadana per tal de continuar donant visibilitat a aquesta malaltia i la feina que duu a terme l'entitat.



La jornada es realitzarà a la platja de l'Arrabassada i entorn; organitzant una cursa amistosa de 10 quilòmetres i una caminada popular i inclusiva, de 5 quilòmetres. Hi podrà participar tothom qui vulgui, del més petit al més gran. A peu, amb cadira de rodes, crosses, com es vulgui. Tothom hi és benvingut.Cada corredor tindrà una bossa amb obsequis i una samarreta. A més a més hi haurà sortejos de diferents col·laboradors. Abans de començar l'activitat el centre Royal ens farà un escalfament i una sessió de zumba per posar el nostre cos a punt i gaudir de la jornada.Aquesta activitat té el suport de Sonepar, Martina Kids&Us School of English, Clinica Gargallo, Fruites Manoli, El Pastis7, el Consell Esportiu del Tarragonès, el Port de Tarragona i el Patronat Municipal d'Esports de Tarragona.Totes les donacions rebudes de les inscripcions i de la venda dels productes es destinaran a la recerca mèdica de l'anomenada malaltia, seguint un dels pilars principals de l'associació. També s'ha habilitat un dorsal 0 per qui no pugui assistir i vulgui fer una aportació.L'Associació «Si jo puc, tu també #epilep» es va crear l'any 2018 a Tarragona amb la intenció de naturalitzar i donar visibilitat a l'epilèpsia mitjançant esdeveniments esportius, perquè durant molt de temps es creia que les persones amb epilèpsia no en podien fer. També vol ensenyar que les persones amb epilèpsia poden fer coses, seguir els seus somnis i afrontar reptes.