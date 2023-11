Ofereixen una primera experiència laboral a l'administració pública a joves acabats de titular

La Diputació de Tarragona ofereix 10 llocs de feina de 12 mesos de durada a jornada completa en diversos àmbits professionals

Actualitzada 07/11/2023 a les 16:05

La Diputació de Tarragona contractarà una desena de joves recentment titulats, amb estudis universitaris o de grau mitjà i superior, que es trobin actualment en situació d'atur. Es tracta d'una iniciativa que té per objectiu que les persones contractades puguin tenir una primera experiència laboral a l'administració pública, està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a través dels fons Next Generation EU.En total, la Diputació ofereix 10 llocs de feina, mitjançant contracte formatiu, de 12 mesos de durada a jornada completa en diversos àmbits professionals, entre els quals hi ha la mobilitat sostenible, la gestió d'aigües i residus, el desenvolupament local, les tecnologies de la informació i la comunicació, la comunicació i el màrqueting o la cartografia.Les persones que vulguin optar a aquests llocs de feina hauran d'estar inscrites com a demandants d'ocupació al SOC, tenir entre 16 i 30 anys i un títol universitari i o de grau mitjà o superior (obtingut com a màxim 3 anys abans de començar a treballar o 5 anys abans per a les persones amb alguna discapacitat reconeguda), entre d'altres requisits. Per optar a l'oferta laboral, caldrà estar desocupat i fer una sol·licitud a l'Oficina de Treball de la Generalitat a Tarragona o Tortosa fins al 10 de novembre.Aquesta actuació està subvencionada pel SOC i es finança amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU. La Diputació de Tarragona treballa per al desenvolupament local i econòmic de la demarcació duent a terme polítiques actives d'ocupació, mesures i programes que tenen per objectiu millorar les possibilitats d'accés al mercat de treball de les persones desocupades però també fomentar l'esperit empresarial i l'economia social.