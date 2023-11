Noemí Navarro plasma en un llibre la història més recent de l'ICAT

Escoda va presentar ahir l'obra de l'arxivera

Actualitzada 06/11/2023 a les 20:32

El saló d'actes de l'ICAT va acollir ahir la presentació del llibre, escrit per l'arxivera Noemí Navarro, que conté el relat històric de la institució des de principis de segle fins al 2022. L'obra mostra els fets, efemèrides i accions més rellevants de l'ICAT. Es tracta d'una continuació del llibre El Col·legi d'Advocats de Tarragona.La seva història (1845-1999), de Mercè Toldrà i Coia Escoda, qui ahir es va encarregar de la presentació de la publicació de Noemí Navarro. «No és tant una obra de recerca, sinó un buidatge d'informació a partir dels números de la revista Fòrum Jurídic i de les notes de premsa», indica Navarro. Després d'una breu explicació els antecedents històrics i els orígens de l'ICAT, els lectors es trobaran una crònica que mostra «el treball i la dedicació del col·legi cap a la ciutadania» o «el seu compromís social amb l'aposta per la formació».En el llibre també es plasma l'evolució del col·legi durant els darrers anys, amb una mostra de la «transició modal» que va viure la institució. Fets que semblen anecdòtics com la implantació del correu electrònic o la pàgina web, van ser moments clau. Per a Navarro, un dels fets més importants va ser el canvi de denominació de Col·legi d'Advocats a Col·legi de l'Advocacia o la implantació del pla d'igualtat, així com el nomenament de la primera degana de la història de l'ICAT, Estela Martín. D'altra banda, l'arxivera fa una crida a «l'esperit documentalista dels professionals de l'advocacia» perquè conservin arxius escrits i digitals perquè es puguin aprofitar en el futur, quan s'hagi d'escriure un nou llibre històric de la institució.