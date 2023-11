L'Escamot vol reactivar i consolidar el projecte En Bici Sense Edat a Tarragona

La cooperativa cerca suport econòmic per costejar les despeses del servei i ampliar-lo a tota la ciutat

En cerca de suport

El projecte En Bici Sense Edat va arribar a Tarragona fa un any de la mà de la Cooperativa L'Escamot. Durant l'hivern passat, moltes persones grans de la residència Mare de Déu de la Mercè van poder gaudir d'aquest programa, que els permetia passejar per la ciutat muntats en un tricicle elèctric conduït per voluntaris. Lamentablement, el servei es va haver d'aturar a la primavera perquè el vehicle que utilitzaven tenia una avaria. Tot i que la intenció de la cooperativa era reprendre la iniciativa el més aviat possible, no ha estat possible pel gran volum de feina que ha tingut l'agrupació en els darrers mesos. «Ho vam haver de deixar de banda, però volem reactivar-lo i consolidar-lo a la ciutat», afirma el coordinador del projecte a Tarragona, Roger Vives. La idea és que es puguin reprendre els passejos en tricicle abans d'acabar l'any.En Bici Sense Edat va començar a rodar el 2016 a Barcelona i s'ha anat estenent a altres municipis com Granollers o Terrassa. L'any passat, l'Escamot va fer una prova pilot a Tarragona, que es va anar allargant pel seu bon funcionament. «Fèiem 10 u 11 passejades al mes», apunta Vives, qui assegura que el retorn per part dels usuaris i dels treballadors de la residència la Mercè sempre ha estat molt positiu. «Acabaven sempre molt contents quan tornaven del passeig i volien repetir», explica el soci cofundador de l'Escamot. En aquest sentit, destaca que aquest servei «els donava vida i il·lusió, així com ganes de sortir al carrer i de xerrar amb companys de l'activitat que havien fet».Aquesta experiència també era molt positiva per a la quinzena de voluntaris que participaven en el projecte: «És satisfactori saber que estàs ajudant algú i, a més, vius moments de pau i tranquil·litat mentre parles amb la gent gran». Tot i que han estat aturats durant els darrers mesos, els voluntaris han mantingut el contacte amb l'esperança de reprendre el projecte algun dia. Aquest hivern agafaran de nou el tricicle elèctric per tornar a acompanyar els usuaris de la residència la Mercè. Aquest cop, però, la cooperativa també vol arribar a la Fundació Topromi de la Canonja: «El projecte està destinat a qualsevol persona amb problemes de mobilitat».Vives afirma que el principal objectiu és consolidar el programa En Bici Sense Edat a la ciutat, per arribar a molta més gent. Per fer-ho possible, però, fa falta «suport econòmic» per cobrir les despeses per mantenir el servei. «No volem guanyar diners, només necessitem un ajut econòmic per si, per exemple, hi ha alguna avaria», apunta el coordinador del projecte. També podria permetre ampliar la flota de tricicles elèctrics, que ronden «entre els 7.000 i 10.000 euros». D'aquesta manera, podrien tenir «tres o quatre repartits per residències de gent gran o en centres cívics». Així, esperen que l'Ajuntament, amb qui ja ho van intentar sense èxit, algun altre organisme públic o alguna empresa privada ofereixin el seu suport.