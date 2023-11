El Festival REC de Tarragona presenta una desena d'òperes primes centrades en les relacions interpersonals arreu del món

El certamen s'inaugurarà el pròxim 22 de novembre amb la preestrena de 'Teresa' de Paula Ortiz

Actualitzada 07/11/2023 a les 13:18

El Festival Internacional de Cinema de Tarragona, el REC, projectarà deu òperes primes centrades en com es relacionen les persones arreu del món. Segons el seu director artístic, Xavier Garcia, un dels aspectes que més preocupa als creadors actuals són els afectes i la gestió que en fem d'ells.De la desena de films seleccionats per aquesta 23a edició, quatre s'estrenaran per primer cop a Catalunya i quatre més ho faran per primera vegada a l'estat espanyol. El certamen s'inaugurarà el pròxim 22 de novembre amb la preestrena de 'Teresa' -dirigida per Paula Ortiz i protagonitzada per Blanca Portillo, Asier Etxeandia i Greta Fernández- i clourà el 26 de novembre amb la preestrena de 'El libro de las soluciones' de Michel Gondry.