Convoquen una concentració per protestar per la pujada d'impostos i taxes a Tarragona

Entitats veïnals, comerciants i restauradors es mobilitzaran el pròxim divendres a les 19 h, a la plaça de la Font

Actualitzada 07/11/2023 a les 09:28

Apagada de llums als comerços

Associacions veïnals, de comerciants i de restauració de Tarragona faran un front comú en contra de la pujada d'impostos i taxes aprovades recentment per l'Ajuntament de Tarragona. Amb el lema «Aixeca't Tarragona», la plataforma ciutadana ha convocat una concentració per aquest divendres 10 de de novembre, a les 19 h, a la plaça de la Font, per expressar el seu rebuig a les mesures econòmiques. La mobilització també recull les inquietuds de les persones que van participar en la concentració espontània del divendres passat.Les entitats adherides a la plataforma són: Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), Federació d'Associacions de Veïns de Llevant (FAVLL) -que agrupen 28 associacions veïnals entre les dues-, AV Tarragona Centre, AAVV Moviment Pere Martell, Associació de Comerciants «La Via T» Tarragona-Shopping, AEH Tarragona Ciutat, Associació Cultural de Restauradors de Tarragona i representants dels locals de l'oci nocturn. La plataforma està oberta a l'adhesió d'altres entitats.La plataforma ciutadana es mostra contrària a que la ciutadania hagi de pagar de la seva butxaca, segons defensen, la mala gestió dels recursos públics. També critica la manca de diàleg del govern municipal amb les entitats a l'hora de tractar aquest tema i explorar alternatives a la pressió fiscal. Alhora, la plataforma assegura que mesures com la pujada de l'IBI, de l'ICIO, de la taxa d'escombraries, de la taxa de les terrasses, l'increment de zones blaves i verdes o del preu dels aparcaments municipals «afecten directament a tot el veïnat i al comerç de proximitat de Tarragona i, al mateix temps, donen una imatge negativa a l'hora d'atraure inversions i visitants a la ciutat». Les entitats consideren que els impostos i taxes s'han de mantenir congelats, tenint en compte que el nivell de vida s'ha encarit molt a Tarragona en els darrers anys.Paral·lelament a la concentració, la plataforma ciutadana fa una crida a tots els comerços de Tarragona perquè tanquin els llums del seu establiment, a partir de les 19:00 h, durant 10 minuts, per expressar el seu rebuig a la pujada de taxes i impostos.