Un incendi en un edifici de vivendes de Tarragona deixa una persona ferida per inhalació de fum

Les flames han afectat la segons planta d'un edifici del carrer Reial

Actualitzada 06/11/2023 a les 09:16

Incendi ara a edifici entre carrer Reial i Smith, cantonada amb Misericòrdia amb bombers, efectius policials i el SEM pic.twitter.com/Rb2Hpg4VTH — Blog Barri del Port TGN (@BarridelPort) November 6, 2023

Un incendi que s'ha produït aquest matí en un edifici del carrer Reial de Tarragona ha deixat una persona afectada. La víctima ha estat atesa pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladada a l'hospital Joan XXIII per inhalació de fum.Els Bombers han rebut l'avís per l'incendi a les 7:29 h d'un edifici del qual sortia fum negre. Fins a 6 dotacions del cos s'han desplaçat fins al lloc dels fets on han pogut controlar les flames una hora més tard. Encara s'hi treballa per la presència de brasa viva.El foc era confinat a la segona planta de l'edifici i s'ha propagat fins al pati de llums amb una càrrega de foc considerable. Diversos veïns s'han hagut d'autoconfinar i autoevacuar.L'arquitecte municipal, així com treballadors de la companyia elèctrica ja han arribat al lloc dels fets.