Només una empresa opta al subministrament de 4 autobusos d'hidrogen de Tarragona

L'empresa CaetanoBus Fabricaçao da Carroçarias s'ha presentat a la licitació de l'EMT, que té un pressupost base d'uns 3,5 milions d'euros

Actualitzada 06/11/2023 a les 08:53

Només una empresa, CaetanoBus Fabricaçao da Carroçarias SA, s'ha presentat al concurs públic de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona per al subministrament i manteniment de quatre autobusos elèctrics impulsats per pila d'hidrogen. La licitació, que compta amb un pressupost base d'uns 3,5 milions d'euros (IVA inclòs), es va anunciar el passat 26 d'octubre. Ara, està oberta la fase de valoració de l'oferta rebuda per determinar si se li adjudica el contracte. Un cop es comuniqui la formalització d'aquest, l'empresa adjudicatària tindrà 10 mesos, com a màxim, per fer entrega dels nous vehicles.



Intenció d'incrementar la flota

L'EMT compta amb fons europeus Next Generation per a l'adquisició dels quatre autobusos. El valor del contracte de subministrament s'estableix per preu unitari, el qual, com a màxim, és de 600.000 euros (sense IVA) per vehicle. És a dir, 2,4 milions en total. Respecte al manteniment dels vehicles, que es durà a terme durant els seus 14 anys de vida útil, el pressupost màxim és de 504.000 euros (sense IVA), 126.000 per autobús. Amb aquesta actuació, l'ens municipal vol reduir les emissions contaminants dels vehicles de motor. Es pretén millorar la qualitat de l'aire, així com el consum d'energia.L'EMT preveu incorporar 35 autobusos d'hidrogen en els pròxims anys, que suposarà una inversió de 38 milions d'euros. L'ens municipal ja en va adquirir tres el passat 2022 i els quals entraran en funcionament pròximament. Per a enguany, tenien previst licitar el subministrament de 14 vehicles més, quatre dels quals ja es troben en procés d'adjudicació. A més, cal recordar que, el passat mes d'agost, l'empresa municipal va assignar a Carburos Metálicos el servei de subministrament d'hidrogen verd, que abastirà els autobusos impulsats per pila d'hidrogen que es vagin afegint a la flota.