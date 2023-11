Les protectores d'animals de Tarragona estan al límit: «No podem acollir-ne més»

La desinformació sobre la nova llei i els canvis d'habitatge provoquen un augment dels abandonaments inèdit a la tardor

Actualitzada 05/11/2023 a les 19:46

Les protectores d'animals de Tarragona estan desbordades. Els espais estan al seu límit d'ocupació i han de rebutjar l'entrada a nous animals. Si bé el nombre d'abandonaments solia descendir passat l'estiu, enguany l'activitat no ha cessat i s'ha creat un coll d'ampolla inassumible per les entitats.



Descens de les adopcions

Falsos mites de la nova llei del benestar animal

A l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Tarragona cuiden ara mateix uns 180 gossos i 300 gats. «No tenim espai, no podem assumir més animals. Hem rebutjat entrar-ne de nous perquè estem saturats», expressa la seva tresorera, Núria Güell. Habitualment, l'espai acull uns 125 gossos. El mateix passa a la protectora El Mas dels Peluts de Reus. «Nosaltres som una entitat més petita i tenim vora 50 gossos. No n'acullo més perquè estem desbordats i el que no faré és tenir en males condicions els animals», exposa Pilar López, la seva presidenta. A la protectora d'animals de granja Les Set Cabretes, de Botarell, la situació també és inèdita, ja que tenen uns 80 animals. «Ens truquen 30 vegades a la setmana per deixar conills, mai ens havia passat», diu Sandra Arruego, una de les voluntàries.L'augment d'abandonaments d'animals es deu a dos factors clau. D'una banda, a la por i la desinformació en relació amb la nova Llei del Benestar Animal. «Molta gent no està disposada a pagar una assegurança o creuen que els multaran», diu Güell. Però, tot i que la llei va entrar en vigor el passat setembre, molts dels nous requeriments, com tenir una pòlissa obligatòria pels animals, encara no s'han aplicat. «Hi ha molta confusió i intentem aclarir els dubtes sobre què han de fer. La gent s'espanta perquè es pensa que no compleix la llei quan, a la pràctica, tot continua igual», explica Güell. López hi està d'acord: «La gent no està ben informada sobre la nova llei i estem patint els efectes». En la mateixa línia, Arruego considera que «els propietaris quan veuen problemes, es desentenen».D'altra banda, el canvi d'habitatge també agreuja el problema, sobretot en el cas d'aquells propietaris que passen de xalets o masos a pisos petits. «És gairebé un 60% dels casos», diu López. «Els animals passen d'un espai de 600 m² a un de 100 m², i tenen un procés d'adaptació. A més, els han de treure més cops al dia i els propietaris no tenen paciència», rebla GüellAquests motius també fan descendir el nombre d'adopcions. «Normalment, cada setmana sortien uns set animals. Ara, només dos o tres», diu Güell. «La gent no adopta tant com abans», afegeix López. A més, els animals que surten amb més freqüència són cadells o de mida petita, de menys de 15 quilos. «Ens porten moltíssims cadells, ens trobem amb un munt de ventrades», comenta López. Això genera un problema. «La majoria dels que tenim són gossos grans: pastors alemanys, american staffords, pitbulls, huskies, i costa molt que trobin adopció», explica Güell. «La gent es pensa que, com son petits, els podran criar al seu gust. Però, en realitat, els que millor s'adapten són els gossos abandonats perquè s'adonen d'on estan», explica López.Davant aquesta situació, la tresorera de la protectora d'animals de Tarragona té clar que «o s'amplia l'espai o no podrem cuidar més animals». «Acabem acollint més del que podem, però la situació és insostenible econòmicament», conclou Arruego.La nova llei del benestar animal va entrar en vigor el passat 29 de setembre enmig de mites i falses creences sobre la seva aplicació. Tot i que la norma es va aprovar, diverses obligacions que preveu el document legal encara no es poden aplicar perquè hi ha un govern en funcions des del juliol, el qual no té les competències necessàries per fer-ho. L'assegurança de responsabilitat civil per a gossos i l'acreditació d'haver fet un curs de formació són dos dels grans punts de la nova llei que, encara, no són obligatoris. El reglament que els regula encara no està aprovat i encara està en procés de desenvolupament reglamentari. La norma tampoc prohibeix els collars als gossos. La restricció s'aplica en aquelles eines de maneig que poden ser lesives per l'animal, com els collars elèctrics. Més enllà dels gossos, en el cas dels gats no serà obligatòria cap mena d'assegurança.En canvi, sí que s'hauran d'esterilitzar abans dels sis mesos d'edat. Pel que fa a altres tipus d'animals domèstics, com conills o hàmsters, la llei tampoc impedeix tenir-ne a casa. El Govern publicarà un llistat que inclourà aquelles espècies d'animals que poden ser de companyia, en la qual entraran aquesta família de rosegadors.