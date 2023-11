La rehabilitació de l'edifici de Santiyán suposarà una inversió de 450.000 euros

El govern vol incloure una partida als pressupostos del 2024 per recuperar aquest immoble abandonat des de fa dècades i donar-li un «ús ciutadà»

L'Ajuntament de Tarragona està a punt d'enllestir el projecte executiu per rehabilitar l'edifici municipal ubicat al número 8 del carrer Santiyán. La recuperació d'aquest immoble abandonat des dels anys 80 consistirà en l'arranjament de la façana, la coberta i el jardí interior, així com el canvi de la fusteria d'alumini. Des del departament de Territori apunten, a més, que els locals de la planta baixa i la primera planta passaran a ser espais «diàfans». Segons fonts municipals, la intenció del govern és incloure una partida als pressupostos del 2024 per dur a terme les obres de rehabilitació, que suposaran una inversió de 450.000 euros (IVA inclòs) i donar-li un «ús ciutadà».



Queixes per l'estat d'abandó

L'edifici, construït el segle XIX, està abandonat des de fa uns 40 anys. Anteriorment, havia estat un convent i també havia acollit una escola religiosa. Posteriorment, l'immoble es va convertir en la caserna de la policia nacional. En els anys 80, quan el cos va traslladar la seva seu a la plaça d'Orleans, l'espai va quedar buit i va passar a mans de l'Ajuntament.L'estat d'abandó i de brutícia en què es trobava l'equipament municipal va provocar queixes constants per part dels veïns. Els residents de la zona denunciaven que el pati s'havia convertit en un niu de rates, paneroles i coloms. Fins i tot, s'han viscut alguns episodis de despreniments i d'ocupacions il·legals. El març del 2021, el consistori va decidir netejar les males herbes i la brossa que hi havia acumulada. Va ser pocs abans que el llavors conseller de Patrimoni anunciés la seva voluntat de convertir l'edifici de Santiyán en una cooperativa d'habitatge. Aquesta proposta, però, va acabar sent descartada i es va apostar per rehabilitar l'immoble perquè tingui un ús social.L'actual govern serà, finalment, qui farà efectiva la recuperació de l'espai per donar-li un «ús ciutadà». Un dels grans objectius de l'executiu durant aquest mandat és dignificar la Part Baixa. Per aquest motiu, una de les primeres accions que van anunciar va ser la creació de dos col·lectors per evitar inundacions. A més, està pendent l'execució del Pla Integral de la Part Baixa, que suposarà un abans i un després per a la zona. De fet, aquesta gran transformació ja ha començat amb la pacificació del carrer d'Orosi, que està previst que estigui enllestida a finals d'aquest novembre.Recuperar i donar ús a equipaments municipals que estan en situació d'abandonament és una de les prioritats del govern durant aquest mandat. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ja va explicar fa unes setmanes que el problema econòmic que té l'Ajuntament és de despesa corrent i que això no afectava la capacitat inversora del consistori. Per aquest motiu, poden tirar endavant nous projectes com el de rehabilitar l'edifici de Santiyán. Això sí, per fer-lo realitat, primer caldrà tenir assegurada una partida pressupostària. Durant les pròximes setmanes, el govern haurà de tornar a reunir-se amb els grups de l'oposició, per aprovar els comptes de l'any que ve. Durant les negociacions, s'acabaran de definir com es gastarà la partida d'inversions dels pressupostos del 2024.