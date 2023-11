Gran èxit de l'Embutada, amb la participació de 6.000 persones

L'organització ja treballa en l'ampliació de la festa del vi novell cap al Barri del Port per al 2024

Unes 6.000 persones han participat aquest el cap de setmana del 4 i 5 de novembre a la 7a edició de L'Embutada, la festa del vi novell a la Part Alta de Tarragona, que coorganitzen l'Associació Santa Teca i el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona.L'Associació Santa Teca valora molt positivament el desenvolupament d'aquesta nova edició i en destaca la importància de la mostra dels oficis del vi –cistelleria, llauneria, boteria i vidrieria— i la taula de productors, amb més de 30 cellers de les comarques de Tarragona que han mostrat les seves elaboracions en procés i finals.Per la seva banda, la consellera de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, destaca «el valor de les iniciatives que uneixen cultura, gastronomia, autenticitat i convivència entre els productors, el sector turístic, el visitant i la població local» com a «paradigma de turisme sostenible», per explicar l'èxit de la proposta.La ruta pels cellers ocults de la Part Alta amb Argos Tarragona i les actuacions musicals, algunes de més intimistes i altres de més multitudinàries amb Xarim Aresté i Joan Colomo com a caps de cartell, han acompanyat i han fet créixer la recuperació de la tradició tarragonina de celebrar l'arribada del vi novell a partir d'una eina única i singular, semblant al porró, com és l'embut.De cara a la propera edició, Santa Teca vol ampliar la festa al Barri del Port de Tarragona, tenint en compte que el Port va ser una infraestructura determinant per al desenvolupament del sector vitivinícola de la ciutat i del conjunt del Camp i que el barri encara atresora edificis patrimonials que respiren la història del vi.