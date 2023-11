El port de Tarragona assoleix un nou rècord amb més de 87.000 moviments de camions aquest octubre

L'entrada i sortida de vehicles suposa un increment del 17,3% respecte al mateix període de l'any passat

Actualitzada 06/11/2023 a les 13:15

El port de Tarragona ha assolit un nou rècord aquest octubre. El moviment de camions s'ha xifrat en 87.442, un 17,3% superior respecte al mateix mes de 2022. Pel que fa al mes de setembre d'enguany, els moviments s'han incrementat en un 4,6%, segons dades de l'Autoritat Portuària. D'aquesta manera, indiquen, s'ha establert "una nova fita històrica" en el moviment de camions en un mes, ja que s'han superat els 85.128 registres produïts durant el novembre de l'any passat. Quant a les dades acumulades de gener a octubre mostren 796.619 registres d'entrades i sortides, un 17,5% superior a les dades del mateix període de l'any anterior i un 14,6% més respecte al període d'entre gener i octubre de 2019, fins ara la xifra rècord (695.018).



Segons dades del port tarragoní, el moviment interanual de camions (novembre 2022 fins a l'octubre 2023) se situa en 951.833, amb un creixement continuat des de febrer del 2021 fruit dels primers mesos de la recuperació de la pandèmia i, des de meitat de l'any 2022, pel moviment de cereals.A banda d'aquestes xifres, el port de Tarragona acollirà aquest dijous la jornada 'El conductor al capdavant', organitzada per l'associació de transport internacional per carretera Astic i l'associació de carregadors Transprime. En l'acte, el port també s'incorporarà a la Certificació de Carregador Responsable, la qual té com a objectiu millorar les condicions de treball dels conductors.