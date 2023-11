Comencen les obres d'adequació del camp de Rugbi de l'Anella Mediterrània

Els treballs permetran homologar la instal·lació per poder acollir competicions professionals de primer nivell

Actualitzada 06/11/2023 a les 10:51

Aquest dilluns 6 de novembre han començat les obres del camp de rugbi de l'Anella Mediterrània, uns treballs a càrrec de l'empresa Fieldturf Poligras, S.A. que comptem amb un pressupost de 498.086,36 € € amb l'IVA inclòs i que permetran adequar el camp per homologar-lo i poder acollir competicions professionals de primer nivell. El termini d'execució de les obres és de tres mesos i l'actuació consistirà a substituir l'actual gespa natural per gespa artificial, la qual serà apte per complir amb l'actual normativa World Rugbi.



Les obres permetran que el camp de rugbi disposi de les dimensions i les característiques requerides per tal que la instal·lació esportiva rebi l'homologació per part de la Federació Espanyola de Rugby (FEB). Els mateixos treballs inclouen una sèrie d'actuacions de millora, sobretot pel que fa a incrementar la seguretat dels esportistes. En definitiva, el conjunt de les actuacions a dur a terme permetran que el camp pugui acollir competicions d'àmbit nacional i internacional.

«L'inici d'aquestes obres és una molt bona notícia, sobretot després dels contratemps sobrevinguts que van suposar haver de redefinir el projecte. Finalment, en poques setmanes, Tarragona disposarà d'un camp de rugbi en condicions per acollir tant als centenars d'infants i joves que entrenen com competicions professionals de primer nivell», ha manifestat el conseller d'Esports, Berni Álvarez, qui ha recordat que des de Tarragona Esports «hem estat, en tot moment, en contacte amb el Club Rugby Tarragona, a qui agraïm sincerament la seva complicitat i el seu suport».