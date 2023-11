Tarragona posa a punt els embuts

Aquest cap de setmana la Part Alta de la ciutat acull la setena edició de l'Embutada o Festa del vi novell, amb degustacions, rutes guiades, tallers i música

Actualitzada 02/11/2023 a les 21:34

L'Embutada és una tradició que s'havia celebrat a Tarragona al segle XIX i els dos primers terços del segle XX. En aquella època, els cellers que omplien la Part Alta avisaven els veïns de l'arribada del vi novell penjant una branca de pi a la porta. Llavors els tarragonins de la Part Alta, que eren sobretot pagesos i pescadors, s'acostaven als cellers, embut en mà, per fer un trago de vi. L'embut, fet de llauna, tenia una forma específica que els permetia treure directament el vi del cup. Se l'anaven passant i, així, feien el primer tast de la temporada. El tast, a més, tenia un punt lúdic: qui es quedava sense vi en el seu torn d'agafar l'embut, pagava la ronda següent.Ara fa set anys que el col·lectiu tarragoní Santa Teca va voler fer memòria d'aquella tradició organitzant la festa de l'Embutada, una celebració que conjuga història, gastronomia i cultura en un sol cap de setmana. L'escenari de l'Embutada és, com no podia ser d'altra manera, la Part Alta de Tarragona, i arrencarà aquest mateix divendres, 3 de novembre, amb una xerrada sobre el vi a la seu del Col·legi d'Arquitectes. El cor de la festa serà, però, la plaça del Rei. Dissabte i diumenge s'hi podrà tastar el vi novell de la mà de trenta-quatre cellers, així com de la gastronomia oferta per set establiments (El Cortijo, La Clotxa, El Cup Vell, Lola Bistro, Restaurant Cúmul i Forn Pastisseria Jordi Andreu).A la mateixa plaça s'hi faran també els tallers de cistelleria, la mostra d'oficis relacionats amb el món del vi (llauner, boter, bufador de vidre i cistellaire), i les sessions de música, amb el concert de The Manouches (dissabte a les 13.30 h.); la Sessió de punxadiscos amb The Blondes, Miqui Puig, Guille de Juan (dissabte a partir de les 15 h.) i el concert de Joan Colomo (diumenge a les 13.15 h.). A més, tant dissabte com diumenge es podrà participar en un itinerari guiat que inclourà recreació històrica i acompanyament de músics i castells per diferents cellers, ja desapareguts, del centre històric. Aquest itinerari cultural per la Part Alta serà conduït per Julio Villar Robles. I, el vespre de dissabte, el Col·legi d'Arquitectes acollirà el concert de Xarim Aresté, que es podrà seguir tot fent un tast de vins del territori.Des de fa un parell d'anys, la festa de l'Embutada es fa amb la participació del Patronat de Turisme de Tarragona. Per a més informació sobre les activitats i la compra de tiquets per als tallers de cistelleria o el concert de Xarim Aresté, es pot consultar la web de l'Embutada ( https://www.tarragonaturisme.cat/ca/lembutada ). L'associació tarragonina Santa Teca treballa tot organitzant festes i jornades amb l'afany de reivindicar el territori, però incidint especialment en el producte i el productor local, amb criteris de qualitat, ecologia, sostenibilitat i cura pel medi ambient.