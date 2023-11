Reclamen llum en un revolt de Tarragona per evitar «20 anys d'accidents amb senglars»

L'AAVV de Sant Ramon i Sant Salvador denuncia la falta d'il·luminació al tram de l'N-240, provocada per «la manca de voluntat de recepcionar-lo»

El pas de l'N-240 pel barri de Sant Salvador de Tarragona té un punt perillós. Al km.3, en un revolt de sortida, no hi ha il·luminació de nit i és un lloc on molt sovint hi ha accidents amb senglars que passen per la carretera. «És un perill perquè no els veus fins que els tens al damunt. Provoca molts problemes», explica Pedro Sánchez, president de l'Associació de Veïns de la ciutat de Tarragona des de Sant Ramon i Sant Salvador.El tram en qüestió està prop del riu i és un lloc de pas per als animals, que travessen la carretera per arribar-hi. «Hi ha un pas soterrani, però els senglars d'això no hi entenen i passen per dalt. Quan travessen, hi ha una separació de ciment a l'altre costat, que no poden esquivar, hi topen i es queden al mig de la via», exposa Sánchez. «A vegades per la frenada, el cotxe de darrere acaba xocant amb el de davant», diu el president.Aquest fet provoca sinistres, però el president posa el focus més enllà dels danys materials. «No és només els estralls que deixa als vehicles, sinó els danys físics que ocasiona. És molt perillós per la nostra integritat», expressa Sánchez. L'últim accident greu que recorden els veïns va passar fa poques setmanes, quan un repartidor en moto va xocar amb els animals.«Són 20 anys d'accidents», explica Sánchez. El president exposa que aquest punt de llum és una reivindicació antiga dels veïns de la zona. «Abans que s'arrangessin els trams de la zona, a principis dels 2000, ja ho reclamàvem al consistori», diu Sánchez. Segons explica el president, es va demanar que s'instal·lés un punt de llum amb plaques fotovoltaiques, perquè pogués generar l'autonomia energètica necessària per a l'aparell.El tram és un dels pocs que queden per recepcionar de la zona i, per tant, hi té competència el Ministeri de Transports i no l'Ajuntament de Tarragona. Aquesta és una de les claus de la qüestió. «Tenim assumit que no hi ha voluntat política per part del consistori per recepcionar el tram», diu Sánchez. «Es va recepcionar fins a la zona estudiantil, però altres trams, com des del camp de tir Sant Jordi fins a l'entrada a la ciutat, també tenen molt poca il·luminació», denuncia el president.Davant aquest escenari, els veïns han buscat una solució. «Hem demanat al consistori que intercedeixi com a responsable subsidiari amb les entitats pertinents. Sabem que no poden fer obres realment», reconeix Sánchez. «Hem fet la petició i restem a l'espera», conclou el president.