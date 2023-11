Protecció Civil estén l'alerta per fortes ventades a Tarragona durant el cap de setmana

L'episodi durarà fins diumenge al migdia i es podran assolir ratxes superiors a 72 km/h a diversos punts de la demarcació

Protecció Civil manté activada l'Alerta del Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent (VENTCAT) per la previsió de ratxes fortes a diversos punts del territori de Catalunya durant el cap de setmana i manté la Prealerta del Pla territorial de protecció civil (PROCICAT ) per fort onatge a tot el litoral. Segons ha informat, les ventades duraran fins al migdia de diumenge i es podran assolir ratxes superiors a 72 km/h tant a Ponent com a les comarques de Bages, Anoia, Penedès i Baix Llobregat.Pel que fa a l'onatge, a partir de dissabte es preveuen onades superiors als 2,5 m (maregassa) a tot el litoral. El telèfon d'emergències de la Generalitat, el 112, ha registrat 745 trucades des de l'inici de l'episodi. Les ratxes més destacades detectades fins el moment s'han detectat, entre d'altres, a Puig Sesolles (1.668 m), al Vallès Oriental, amb 140,4 km/h; al Mas de Barberans, al Montsià, amb 101,5 km/h; a Mont-roig del Camp, al Baix Camp amb 99 km/h; i a Espot (2.519 m), al Pallars Sobirà, amb 95,8 km/h.Quant a l'onatge, Protecció Civil de la Generalitat ha informat que manté la Prealerta del PROCICAT per onatge. Segons ha informat, la passada matinada hi ha hagut notable mar de fons de component sud generalitzada al litoral a excepció de les Terres de l'Ebre amb onades de fins a quatre metres. Durant el matí i fins al migdia d'aquest divendres hi ha hagut maregassa amb onades de 2,5 metres. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya l'onatge anirà a menys durant la tarda del divendres i es reactivarà dissabte a partir de la tarda.El telèfon d'emergències 112 ha atès fins a les 14 hores d'aquest divendres un total de 804 trucades per 585 incidents relacionats amb el temporal de vent i onatge. La majoria de les trucades (324 que corresponen al 45%) amb origen al Barcelonès. Des de la comarca del Vallès Occidental s'han fet 132 trucades que corresponen al 18,5% del total. Per municipis, destaquen les 281 trucades que s'han fet des de la ciutat de Barcelona. La major part de les trucades han estat per elements caiguts a la via pública (enllumenat de Nadal, branques i arbres).El cos de Bombers de la Generalitat ha rebut un total de 161 avisos entre les 22 hores d'ahir a la nit i les 12 hores d'aquest migdia. La immensa majoria dels serveis han estat per arbres i branques que han caigut a la via pública i elements de façanes que perillaven de caure, tot i que en cap dels serveis s'ha hagut de lamentar cap gran dany. La concentració més gran de serveis s'ha trobat a la Regió Metropolitana Nord, amb 83 avisos, i a la Metropolitana Sud, amb 37.