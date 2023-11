Més de 5.000 tarragonins, sol·liciten el Bo Cultural Jove

Els beneficiaris, persones que fan 18 anys el 2023, disposaran d'una targeta prepagament amb 400 euros per consumir, durant un any

Actualitzada 03/11/2023 a les 09:48

A la seva segona edició, el Bo Cultural Jove, iniciativa impulsada pel Ministeri de Cultura i Esport, ha estat sol·licitat a Catalunya per 50.187 joves que compleixen els 18 anys el 2023. Més de 5.000 d'aquests, són joves tarragonins. La xifra total a Catalunya representa el 58,88% de la població estimada d'aquesta edat a la comunitat autònoma, un total de 85.238 persones, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.La xifra supera en 10.163 el total de beneficiaris catalans de l'edició anterior, que va pujar a 40.024, un 25,39% més. Entre les dues primeres edicions, ja s'arriben a Catalunya els 90.211 joves beneficiaris del programa, que els permet gaudir d'un ajut de 400 euros per invertir en productes culturals.A tot Espanya, el Bo Cultural Jove 2023 ha estat sol·licitat per dos de cada tres joves nascuts el 2005, un total de 326.579, fet que suposa el 65,58% de la població estimada d'aquesta edat, un total de 501.652 persones. Són 48.985 beneficiaris més que a l'edició anterior, que va pujar a 277.594. La suma de beneficiaris de les dues primeres edicions ja sobrepassa els 600.000 joves.En aquesta segona edició, la totalitat de les inscripcions s'han tramitat per via digital, a través de la pàgina web www.bonoculturajoven.gob.es , entre el 13 de juny i el 31 d'octubre, incloent l'ampliació d'un mes amb el objectiu de fomentar i facilitar la màxima participació dels joves al programa.Després de ser registrades i signades, cadascuna d'aquestes sol·licituds es revisa i sotmet al procés de control individualitzat de subvencions de l'Administració General de l'Estat, per la qual cosa la xifra final de beneficiaris podria patir alguna variació.L'empresa pública Correos, entitat encarregada del suport bancari del Bo Cultural Jove, ja va iniciar el 14 de setembre passat l'enviament de les targetes virtuals i físiques als joves beneficiaris. Des d'aquest moment, les targetes s'estan emetent progressivament fins a assolir el total de bons concedits.Un cop activat el Bo Cultural Jove, els beneficiaris tenen un any per fer ús de la targeta des de la data de concessió. L'aplicació i la web del Bo Cultural Jove mostra, de forma personalitzada, el temps restant de què cada jove disposa per gaudir del Bo, així com el seu saldo restant en cadascuna de les categories en què es distribueix:➢ 100 euros per a productes físics, per exemple, llibres, premsa o discos.➢100 euros per a productes digitals: premsa digital, podcast ovideojocs en línia.➢ 200 euros per a arts escèniques: teatre, òpera, cinema, dansa, museus...Per la seva banda, més de 3.000 empreses culturals -394 a Catalunya- ofereixen ja els seus serveis i productes a tot Espanya a través del programa que el Ministeri de Cultura i Esport va posar en marxa el 2022. Fins al 30 de setembre passat, els beneficiaris catalans a la primera edició havien realitzat 253.196 operacions per valor de 7,8 milions d'euros. En total, la suma estatal ja arriba a les 1.847.779 operacions, cosa que representa una inversió de 59,4