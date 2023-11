La Mitja Marató + 10k Ciutat de Tarragona arriba al màxim de participants

L'esdeveniment esportiu de l'any acollirà 1500 corredors aquest diumenge 5 de novembre

Actualitzada 03/11/2023 a les 12:11

La 32a edició de la Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona arriba aquest diumenge 5 de novembre i ja ha arribat al màxim de participants admesos: 1.500 corredors participaran enguany en aquest emblemàtic esdeveniment del calendari esportiu tarragoní. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi de sortida i arribada de les dues curses. Enguany el punt de sortida i arribada serà des de la Part Baixa, concretament des de Torres Jordi, on s'ubica el complex municipal de la Part Baixa i Serrallo. Unes 200 persones voluntàries de diverses entitats tarragonines, a més de cossos d'emergència i de seguretat, garantiran el bon funcionament de les curses que començaran a les 9 h.Des de la Part Baixa, els corredors complementaran el circuit estrenat fa un any passant per nombrosos espais emblemàtics de la ciutat com són Imperial Tàrraco, la rambla Nova fins al Balcó del Mediterrani, el Circ Romà, l'Amfitetatre, la Via Augusta, la Façana Marítima i el Passeig de l'Escullera. Les dues curses se separaran a la Via Augusta, quan la Mitja Marató continuarà per aquesta via, i la cursa 10k es desviarà pel carrer Mestre Benaiges, que Baixa cap a la platja del Miracle.