L'indie-pop del tarragoní Eloi Duran, entre els finalistes del Sona9

La final del concurs se celebrarà el 15 de novembre a les 19.30 hores a la sala Luz de Gas de Barcelona

Actualitzada 03/11/2023 a les 20:11

L'indie-pop del tarragoní Eloi Duran, l'indie-folk de la barcelonina Núria Duran i l'electropop idel quartet barceloní SOSUN.dance han estat escollits com a finalistes del Sona9 2023. La final del Sona9 d'enguany serà el pròxim 15 de novembre a la sala Luz de Gas de Barcelona, a partir de les 19.30 hores,. Aquesta edició comptarà amb un final de festa inèdit amb els vallencs Figa Flawas, que oferiran una sessió de punxadiscos. La periodista, reportera i cantant del programa, de TV3, Georgina Arnau, serà l'encarregada de presentar la gala, que es retransmetrà en directe peri pel portal web www.sona9.cat El guanyador de la 23a edició prendrà el relleu del duet vallenc Figa Flawas, que va guanyar el primer premi del concurs la tardor passada. Un cop acabades les actuacions dels finalistes, així com la sessió de DJ, tindrà lloc l'entrega del Premi Sona9, el Premi Joventut, el Premi Èxit i el Premi Cases de la Música. A més, també es lliurarà el Premi Verkami per Votació Popular que s'entregarà al grup gironí Oxigen. El Canal 33 emetrà un resum de la final combinada amb reportatges que plasmaran el dia a dia musical dels sis artistes que han arribat a la recta final del concurs.Al programa, que estarà dirigit per Albert Lloreta i Jordi Novell, hi participaran els finalistes Eloi Duran, Núria Duran i SOSUN.dance, així com els semifinalistes, Foss, Neptú i Roserona. Els guanyadors del Sona9 de les darreres edicions han estat el duet vallenc Figa Flawas (2022) Dan Peralbo i El Comboi (2021), Reïna (2020), Maria Jaume (2019), Sandra Bautista (2018), Senyor Oca (2017), Lakaste (2016), Est Oest (2015), Trau (2014), Copa Lotus (2013), Empty Cage (2012) i Nyandú (2011).En aquesta 23a edició hi han participat un total de 127 grups i cantants d'arreu del territori català. Concretament, el 56% pertany a Barcelona i comarques, el 13% a la població gironina, el 9% a la de Tarragona, un 8% són cantants i músics del País Valencià, un 5% de Lleida i d'Andorra i un 4% de les Illes Balears. Aquestes xifres demostren que el concurs és la plataforma de música emergent més activa dels Països Catalans.