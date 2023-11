Els tarragonins han fet 3.000 viatges amb les noves bicicletes elèctriques

L'empresa gestora fa un balanç «positiu» de les primeres setmanes i apunta que el servei és «complementari» als patinets

Actualitzada 02/11/2023 a les 19:39

Més de 25.000 usuaris

Els barris hauran d'esperar

Fa un mes i mig, l'empresa Tier Mobility va desplegar 400 nous patinets i 100 bicicletes elèctriques a Tarragona. D'aquesta forma, l'empresa esdevenia la primera a oferir el servei de lloguer de bicis a la ciutat. En aquest temps, els tarragonins han fet uns 3.000 trajectes amb els vehicles. «El balanç d'aquestes setmanes és molt positiu perquè hem vist com els serveis de cada mitjà de transport són complementaris», diu Valentín Berthoux, responsable de relacions amb la ciutat de Tier Mobility.«Els trajectes amb les bicis solen ser més llargs que amb els patinets. Són models diferents per usos diferents», exposa Berthoux. La mitjana dels viatges en bicicleta és de 12 minuts, mentre que la dels patinets està per sota dels 10. En aquest sentit, també els perfils dels usuaris s'intueix, per les zones que recorren, que també és heterogeni. «Al campus Catalunya de la URV tenim molta activitat, fet que denota que els estudiants aposten per aquest model de transport», explica Berthoux. El centre, sobretot la plaça Imperial Tàrraco i la rambla Nova, concentra també un gran nombre de trajectes. «A més, la zona del Port i de l'estació de tren cada cop té més usuaris», diu Berthoux.L'empresa opera a Tarragona des del juny del 2022 i ja compta amb més de 25.000 usuaris a la ciutat, que han fet un total de 198.000 trajectes. «Estem contents perquè la base de clients va creixent de forma progressiva», explica el responsable de la companyia. Només en l'últim mes, s'han sumat a l'aplicació 1.009 nous usuaris. «Cada cop la gent ens coneix més, tenim més acceptació i funcionem de millor forma», afirma Berthoux. L'equip de l'empresa a la ciutat el conformen cinc persones: un mecànic i quatre operadors. «Aquests s'ocupen de fer el canvi de bateries, ja que són recarregables, i de l'equilibri de la flota amb la reposició de vehicles», explica Berthoux.Precisament, un dels canvis que s'està tornant a aplicar al servei és la reposició dels cascs als patinets, que es van retirar pels actes vandàlics i de robatoris. «Ara tornarem a posar cascs progressivament», exposa Berthoux. El responsable de Tier creu que el vandalisme amb els vehicles s'està reduint. «La situació està millorant, el vandalisme s'acaba reduint amb els anys», considera Berthoux. «Coneixem millor la ciutat i tenim una capacitat de reacció més directa. Tenir l'equip a Tarragona ens ajuda molt», expressa el responsable. Pel que fa al nombre de vehicles, de moment, no s'esperen canvis. «Mantindrem la xifra, tot i que de cara a la pròxima primavera no descartem fer canvis o ampliar-la», diu Berthoux.En aquest sentit, l'ampliació del servei a més barris de Tarragona haurà d'esperar. L'aplicació, quan s'activa la geolocalització, no contempla la possibilitat de circular més enllà del centre de la ciutat i el barri de Sant Pere i Sant Pau. Barris com el de Sant Salvador, de Ponent o certes urbanitzacions de Llevant en queden excloses. «Ara mateix no ens ho plantegem», rebla el responsable.De cara als pròxims mesos, Berthoux es mostra clar en l'objectiu de l'empresa: «Quan arriba l'hivern, l'activitat dels vehicles sol baixar. Llavors, adaptar la flota a aquest canvi serà el nostre objectiu». Tot i això, el responsable de Tier es mostra optimista. «Estem segurs que, quan arribi el bon temps, els usos tornaran a augmentar», expressa Berthoux. Per aconseguir-ho, el responsable de la companyia mostra la voluntat que el nou govern municipal encara aposti pel projecte de mobilitat sostenible. «Esperem que es continuï desenvolupant l'estructura ciclista, perquè ajuda a treure cotxes del centre», conclou Berthoux.