Els 'callos' del restaurant El Gordo 2 de Tarragona, entre els millors de Catalunya

Són a la final d'un concurs impulsat per un conegut compte d'Instagram d'esmorzars de forquilla

Actualitzada 02/11/2023 a les 20:25

Guanyar en repercussió

El restaurant El Gordo 2, ubicat al polígon Riuclar, ha arribat a la final delque ha impulsat el conegut compte, el qual té més de 16.000 seguidors a Instagram. «Érem 16 restaurants d'arreu del territori i competíem com si fos una lliga», explica Daniel Sánchez, l'encarregat del restaurant. Durant aquestes darreres setmanes, s'han fet enquestes per xarxes, on la gent ha anat donant suport al seu preferit. La gran final arribarà aquest dissabte, quan es farà la darrera votació per decidir quinssón proclamats els millors de Catalunya.L'Jonathan Nuevo, que gestiona, es dedica a visitar restaurants de tot el país per degustar els seus plats. Tot, queda il·lustrat a les xarxes, ja que puja imatges dels plats més emblemàtics de cada local. Justament, fa uns mesos, Nuevo va fer un viatge fins a Tarragona per provar les delícies d'El Gordo 2. Aquest restaurant, regentat per Daniel i la seva germana Paula, està obert des del 2005 i s'ha convertit en un local icònic del polígon Riuclar. «Molta gent de Tarragona ve a esmorzar, sobretot treballadors i jubilats, i també venen de Reus i Cambrils», apunta Sánchez, qui afirma que «ens coneixen de tota la vida».El concurs deés una oportunitat per arribar a moltes més persones. «És un gran aparador», afirma l'encarregat del restaurant, qui assegura que s'han hagut d'enfrontar a «cellers molt importants de Barcelona». En semifinals, van vèncer el plat de cap i pota del Cal Xirricló de Balaguer amb un 65% dels vots. Sánchez destaca que la clau d'aquesta bona acollida per part dels clients està en el fet que ho fan tot «artesanalment», des del tall de la vedella, fins al sofregit.Tot i que no hi ha cap premi monetari, per als germans Sánchez és molt important guanyar aquesta competició per l'exposició que els pot donar en l'àmbit català. De fet, ells ja han estat centrant-se en els seus comptes d'Instagram i TikTok, per incrementar la seva visibilitat.