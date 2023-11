El reputat fotoperiodista de guerra Gervasio Sánchez presentarà a la llibreria La Capona 'Vides minades. 25 anys'

Aquest mes de novembre també visitaran la llibreria escriptores com Laura Calçada i Elicura Chihuailaf, Premi Nacional de Literatura de Xile l'any 2020

Laura Calçada Bages: Fucking New York

Tallers infantils cada dissabte a les cinc de la tarda

El fotoperiodista i periodista de guerra Gervasio Sánchez arriba a la llibreria La Capona el pròxim divendres 10 de novembre. Ho farà per presentar Vides Minades. 25 anys (Blume), una obra icònica del fotoperiodisme nacional on relata històries de persones, dones, homes i infants, afectades per les mines antipersona. Unes històries que l'han colpit i que ha anat seguint al llarg de la seva vida.Sánchez, Premi Nacional de Fotografia i amb una àmplia trajectòria en cobertures de conflictes i guerres, arriba a La Capona en temps convulsos. Amb experiència a Amèrica Llatina, Europa i Àsia, aprofitarà per reflexionar sobre les guerres que no desapareixen mai. L'any 1982, per exemple, va cobrir el conflicte entre Israel i Palestina. Les conseqüències per a la societat civil serà un dels temes a tractar. En parlarà amb l'editor de l'obra, Leopoldo Blume, el periodista tarragoní Carlos Domènech i un representant de DKV, principal col·laboradora del projecte. La presentació arrencarà a les 19 hores.El pròxim 30 de novembre, dijous, a les set de la tarda, serà el torn per a la periodista i escriptora Laura Calçada Bages, que presentarà el seu darrer llibre: Fucking New York (Edicions 62). Es tracta d'una memoir dels anys en què va viure a Nova York, amb un relat intens, honest, directe i frenètic. L'obra de no-ficció fa setmanes que es troba entre el rànquing de més venuts. L'acompanyarà en la presentació el president del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Tarragona, Esteve Giralt.Aquest dissabte, en el marc de la trobada poètica a 50 anys del cop d'estat a Xile i titulada 'Dejadme la Esperanza', visitarà La Capona el Premi Nacional de Literatura de Xile de l'any 2020: Elicura Chihualaif Nahuelpan. Chihuailaf és un escriptor i poeta xilè d'origen maputxe, considerat un dels poetes més connotats del Xile actual. Va obtenir el Premi Nacional de Literatura de Xile el 2020. La seva obra és principalment bilingüe, en mapudungun i espanyol. L'objectiu de la trobada serà reflexionar sobre la memòria, la cultura i el pensament del poble maputxe en la societat xilena actual. La xerrada començarà a les set de la tarda.Els tallers infantils a la planta inferior de La Capona continuen i es consoliden amb una gran acollida entre les famílies. Aquest dissabte serà el torn per al taller 'Kawaii', d'il·lustracions japoneses i que ja té les entrades exhaurides. El pròxim cap de setmana serà el torn per al conte David (Piscina un petit oceà), de Joana Corbata i Txomin.Cada dissabte a partir de les cinc de la tarda se celebraran nous tallers