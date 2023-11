La caiguda de l'arbre ha provocat el caos en la circulació, ja que es tracta d'una de les principals vies de la ciutat

Actualitzada 03/11/2023 a les 14:44

Un arbre ha caigut a la plaça Imperial Tarraco de Tarragona a causa del fort vent que està bufant a la ciutat i a tot el Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Els Bombers, que han rebut l'avís a les 14.35 hores, s'han desplaçat fins a la zona per retirar-lo el més aviat possible.La caiguda de l'arbre ha provocat caos en la circulació, ja que es tracta d'una de les principals vies de la ciutat i ha obligat la Guàrdia Urbana a tallar parcialment el trànsit. Afortunadament, no hi ha hagut ferits.