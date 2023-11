Un ferit lleu en un accident entre dos cotxes a l'N-340 a Tarragona

El SEM ha traslladat el ferit al Joan XIII i ha hagut de tractar els ocupants de l'altre cotxe implicat per dolor cervical

Actualitzada 02/11/2023 a les 17:56

Una persona ha resultat ferida lleu en un accident entre dos cotxes a l'N-340 a Tarragona. De fet, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha hagut de traslladar-lo a l'hospital Joan XXIII de Tarragona.Un cotxe anava ocupat per una única persona mentre que a l'altre hi anaven quatre, que han hagut de rebre assistència per dolor cervical, tot i que no han estat traslladades a l'hospital.L'accident s'ha produït sobre les 16.15 hores de la tarda en una cruïlla de l'N-340 a la zona de la Savinosa de Tarragona i ha mobilitzat dues dotacions dels Bombers, els Mossos d'Esquadra i al SEM.