Tarragona inicia els actes previs al Festival REC amb les projeccions del Mira'm

Les pel·lícules es podran veure els tres primers divendres de novembre a l'espai Jove Kesse

Actualitzada 02/11/2023 a les 11:24

El REC, Festival Internacional de cinema de Tarragona i l'Espai Jove Kesse s'alien per fer arribar a la ciutadania, però sobretot als més joves, el projecte de cinema Mira'm. Aquest projecte s'emmarca dins el programa de les propostes del GEN REC destinat a vincular el jovent amb la cultura cinematográfica i tot tipus de cinema.Es tracta d'un cicle de projecció de tres pel·lícules que conviden a conèixer el cinema més actual i menys comercial, amb un debat entre els professionals i els alumnes de diversos centres formatius. A més, un cop acabada la projecció, els espectadors podran participar d'un debat obert conduït per una persona experta sobre el tema de què tracta la pel·lícula.El divendres 3 de novembre a les 20 h es projectarà la pel·licula alemana The Ordynaries produïda el 2022 on una noia, la Paula, planteja com seria un món distòpic en el que la societat està dividida segons els rols cinematogràfics que té cada persona.El divendres 10 de novembre a les 20 h, es projectarà la pel·lícula SYSTEM CRASHER, dirigida per Nora Fingscheidt. Aquest film mostra com és la vida de la Benni, una nena de 9 anys amb una desenfrenada que s'ha convertit en un problema per al sistema. Va saltant d'una casa d'acollida a un altre i sent expulsada d'escoles, el que es coneix com una system crasher, però el seu únic problema és que no pot tornar amb la seva mare.La tercera i última pel·lícula d'aquest cicle, que es projectarà el 17 de novembre a les 20 h, a l'espai Kesse, es troba pendent de programació. La pel·lícula que els espectadors podran gaudir aquell dia serà escollida pels participants del concurs Joves Programadors, una de les iniciatives del festival GEN REC.L'accés és gratuït amb inscripció.