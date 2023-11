Tarragona homenatja els 50 anys del cop d'estat a Xile amb una trobada poètica

Del 4 al 6 de novembre diversos espais de la ciutat seran escenari de lectures, debats, concerts, recorreguts poètics i taules rodones

El programa

Sota el lema «Deixeu-me l'esperança» Tarragona acull una trobada poètica per commemorar els 50 anys del cop d'estat a Xile i l'enderrocament del govern de Salvador Allende. Durant tres dies, del 4 al 6 de novembre, diversos espais de la ciutat com l'Antiga Audiència, el Museu d'Art Modern, el Seminari Centre Tarraconense, el Teatret del Serrallo i la Universitat Rovira i Virgili seran escenari de lectures, debats, concerts, recorreguts poètics i taules rodones amb destacats poetes, cantautors i activistes xilens i d'aquí que es reuniran per compartir els seus treballs i reflexionar al voltant d'aquest esdeveniment.La trobada està organitzada per l'associació Salvador Allende, l'ambaixada xilena a Espanya i l'Ajuntament de Tarragona, en col·laboració amb l'Autoritat Portuària i la URV; i s'emmarca dins d'un ampli programa d'actes commemoratius que tenen lloc també a Barcelona i Madrid del 4 al 16 de novembre. La consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha explicat «la importància d'acollir un programa d'intercanvi cultural com aquest i de recordar fets històrics de gran significat per a la democràcia».Ramos ha fet també una crida en defensa del llegat històric i els valors democràtics «de tots aquells que van salvaguardar la llibertat, la justícia i la dignitat del poble xilè». Per la seva banda, la consellera de Serveis a la Ciutadania i d'Immigració, Cecilia Mangini ha destacat la bona relació d'amistat entre el poble xilè i el poble català. «Cal construir en democràcia, educar i formar en clau de justícia», ha dit. Mangini ha agraït especialment el paper de l'Associació Salvador Allende així com a la resta d'entitats i artistes de la ciutat que s'hi han sumat a la iniciativa.L'Antiga Audiència acollirà aquest dissabte 4 de novembre a les 11 h la inauguració de les jornades, que anirà a càrrec de la consellera Sandra Ramos. A continuació, al mateix espai tindrà lloc una taula rodona que comptarà amb la participació de poetes destacats com Elikura Chihuailaf, Alejandra del Río, Mauricio Redolés i Juan Carlos Elijas. A la nit, el col·lectiu Delight Lab proposa el concert audiovisual poètic «Un nuevo país». Diumenge, el monument a Salvador Allende, al Camp de Mart, serà escenari del recorregut poètic que finalitzarà amb l'activitat del «Tren dels poetes»; i dilluns dia 6 clourà les jornades la trobada i xerrada «memòria i educació poètica», al Campus Catalunya de la URV.