Tarragona establirà una «finestreta única» per a comerciants locals

El consistori buscarà agilitzar les llicències comercials i donar una atenció «més personal» al sector

Actualitzada 01/11/2023 a les 19:32

Més atenció al comerç

L'Ajuntament de Tarragona establirà una oficina presencial per assessorar els comerciants locals en els pròxims mesos. El nou Sistema d'atenció al ciutadà per a emprenedors tindrà la voluntat de ser un «servei més personal i diferent» que l'actual Tarragona Impulsa, i que pugui oferir una ajuda directa als comerciants de la ciutat.Així ho defineixen fonts municipals al Diari Més. El servei es va marcar com una de les prioritats del govern municipal en el balanç dels primers cent dies de l'executiu. Un dels beneficis que podria aportar el nou mecanisme és l'agilització de llicències comercials. «El servei anirà enfocat sobretot als comerciants que vulguin obrir o ampliar el local», expliquen les mateixes fonts. Els negocis d'oci nocturn també podran acollir-se.«Volem donar-li més entitat, que es doni a conèixer», expliquen des del consistori. L'especialització i la diferenciació del servei actual del Tarragona Impulsa serà la clau del suport. «El servei actual és més general. Se centra a explicar als ciutadans com fer un pla d'empresa i els passos més inicials sobre la redacció d'aquest. És més un acompanyament per qui té ganes d'obrir un negoci», expliquen.L'actual plataforma s'anomena Servei Crea Empresa. Si bé des de l'executiu s'assenyala que el treball del departament de Comerç «és molt positiu», es creu que els comerciants de la ciutat necessiten un altre tipus d'atenció.L'Ajuntament visualitza el servei com una «finestra única» que, a més de donar tota la informació referent als permisos i llicències que poden fer falta per l'activitat comercial dels ciutadans, «sigui un canalitzador amb la Generalitat i amb els diferents òrgans implicats en l'àmbit legal i burocràtic».De moment, durant dos dies a la setmana, en horari d'oficina, el departament de Comerç que s'ubica a l'edifici de l'Ajuntament de la Rambla realitzarà aquest servei. Quan s'acabi el projecte, el Sistema d'atenció al ciutadà tindrà una oficina presencial amb un «horari fix i oberta a tothom». La ubicació exacta de l'oficina encara està per determinar, però des del consistori s'assegura que «es treballa amb celeritat perquè aquesta atenció al comerç es pugui instaurar el més ràpid possible».