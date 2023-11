Les obres de pacificació del carrer d'Orosi de Tarragona estaran llestes a finals de mes

La via tornarà a estar operativa, tot i que quedarà pendent la instal·lació d'unes jardineres que arribaran el febrer del 2024

Actualitzada 01/11/2023 a les 19:22

Un procés lent

Les obres de pacificació del carrer d'Orosi arriben a la recta final. Si no hi ha cap imprevist d'última hora, la renovada via tornarà a estar operativa i oberta a la ciutadania a finals de novembre. No obstant això, quedarà pendent la instal·lació d'unes jardineres, que es preveu que arribin el febrer del 2024, moment en què es farà la recepció definitiva de l'obra. «Amb el projecte d'humanització del carrer d'Orosi, iniciem la transformació d'un eix vertebrador, juntament amb Unió i Apodaca, que ha de servir per cohesionar i dignificar la Part Baixa», afirma el conseller de Territori, Nacho Garcia.L'Ajuntament de Tarragona va adjudicar a principis de febrer les obres compreses en el projecte de pacificació del carrer d'Orosi a l'empresa Acsa Obres i Infraestructures, que, durant aquests mesos, s'ha encarregat transformar el tram entre el carrer d'Apodaca i el del Comerç. L'objectiu d'aquesta remodelació, que ha comptat amb un pressupost de 590.001,37 euros (IVA inclòs), és donar protagonisme als vianants, creant un espai més segur i accessible. Per aquest motiu, el terra passarà a ser de plataforma única.D'altra banda, s'han soterrat totes les línies elèctriques aèries i s'ha renovat el clavegueram. El projecte, dissenyat per l'arquitecte Ramon Corbella, també contempla la col·locació de nou arbrat i jardineria, ja que el verd serà un dels punts forts d'aquest replantejament urbanístic. Així doncs, el carrer tindrà arbres singulars als xamfrans i als extrems dels carrers. Aquesta nova vegetació s'afegirà als oms que s'han mantingut pel bon estat en el que es troben. El mobiliari urbà també tindrà un pes important en aquesta via, on hi haurà bancs de formigó sòlid, de mides diferents, els quals estaran buits per sota perquè siguin antivandàlics. A més, se'n posaran del model conegut com Origame, de forma prismàtica i amb inflexions. L'entorn també comptarà amb noves papereres i un lloc per aparcar bicicletes i patinets.Tres anys han passat des que l'anterior govern va informar a l'Associació de Veïns (AV) del barri del Port, per primera vegada, que transformaria el carrer d'Orosi. Després de nombrosos endarreriments, les obres de remodelació van començar el passat abril. «Després que s'hagi posposat el projecte tantes vegades, estem feliços de veure com, per fi, serà una realitat», apunta la presidenta de l'AV del barri del Port, Mari Carmen Puig, qui agraïa la paciència els veïns i els comerços, «que han patit les conseqüències de les obres».Tot i que estava previst que el termini d'execució fos de quatre mesos, finalment han fet falta set. Puig remarca la importància de remodelar un «eix principal de la ciutat, ja que hi passen moltes persones que van o surten de l'estació de trens». «Donarà més vida a tots els carrers de l'entorn», celebra. Des de l'agrupació veïnal, esperen que la renovació d'Orosi «sigui l'inici de la transformació del barri». De fet, aquest projecte forma part del Pla Integral de la Part Baixa, el qual insten el govern a «continuar-lo i executar-lo a poc a poc».