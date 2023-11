L'Ajuntament de Tarragona activa el Pla d'Actuació Municipal en fase d'alerta per risc de ventades i fort onatge

Es recomana a la població seguir els consells de prevenció

Actualitzada 02/11/2023 a les 12:40

La conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona ha activat el Pla d'Actuació Municipal (PAM) en fase d'alerta pel risc de ventades aquest dijous al migdia. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) des d'avui i fins demà divendres, s'esperen forts vents i possibles afectacions importants a Tarragona.

Es recomana a la població seguir els consells de prevenció, com no deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes o terrasses, i en general anar amb compte amb els objectes susceptibles de caure a la via pública: