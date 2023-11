El sector de la construcció de Tarragona signa un nou conveni col·lectiu amb augments salarials del 2,75%

L'acord amplia la subrogació dels empleats de la indústria química i de la prima especial de les feines de manteniment

El sector de la construcció de la demarcació de Tarragona, amb més de 17.000 treballadors, té nou conveni des d'aquest dijous. L'acord contempla un increment del 2,75% i de l'aportació de les empreses al pla de jubilacions - que es va aprovar al Conveni General de la construcció pels anys 2022 i 2023. El conveni tindrà vigència des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2026. També incorpora novetats com l'ampliació de la subrogació del personal de la indústria química i l'ampliació de la prima especial a les feines de manteniment per als empleats, tal com ja tenien a les indústries petroquímiques i nuclears. En concret, això suposa un augment per conveni de 3,5 euros pel 2024 i 2025 i de 4,5 euros pel 2026.



Així mateix, s'estableix un plus de parada de 5 euros i s'incrementa el valor de la dieta. En paral·lel, se signarà el calendari laboral pel 2024 que contempla 1.736 hores. D'altra banda, també s'ha acordat la implementació de la figura del delegat d'igualtat i la regulació de la visita mèdica sense limitació amb justificant. El sindicat UGT FICA de Catalunya ha valorat positivament aquest acord. "No ha transposat el Conveni General sinó que ha sigut millorat en molts aspectes tenint en compte la realitat del territori i de les seves empreses", han manifestat en un comunicat des del sindicat.